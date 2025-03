I Cineasti Pechino Express 2025, Nathalie Guetta e Vito Bucci, sono tra i concorrenti della nuova stagione del reality game, il reality game in partenza su Sky. Il viaggio – avventura quest’anno si svolgerà tra le Filippine, Thailandia e Nepal e sarà condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione dell’inviato Fru dei The Jackal. Tra i concorrenti ci sono anche Nathalie Guetta e Vito Bucci che formano la squadra de I Cineasti. Un’accoppiata inedita, ma non del tutto nuovo al pubblico di Don Matteo, visto che i due si sono conosciuti proprio durante le riprese della celebre fiction di successo di Raiuno. Nathalie Guetta è un’attrice francese oramai con cittadinanza italiana che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al personaggio di Natalina in Don Matteo.

Un ruolo che le ha cambiato sicuramente la vita, visto che dal 2000 è entrata nella serie senza mai uscirne. Non solo, Nathalie è conosciuta anche per essere la sorella di David Guetta, dj di fama internazionale con cui ha un bellissimo rapporto.

I Cineasti Pechino Express, Nathalie Guetta e Vito Bucci: un mix ben assortito

I Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci sono pronti a mettersi alla prova nella nuova edizione di Pechino Express 2025. La simpatia e l’intelligenza di Nathalie Guetta saranno fondamentali durante le prove fisiche, ma anche nello svolgimento del gioco che vedrà i concorrenti confrontarsi con luoghi, ideologie ed usanze completamente opposte. Un’occasione per conoscere l’attrice da un’altra prospettiva, anche se in questa nuova avventura televisiva Nathalia potrà contare sul supporto di Vito Bucci, che dopo una laurea in Arti e Scienze dello spettacolo presso l’Università La Sapienza ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema.

Vito Bucci ricopre il ruolo di segretario di produzione di diversi progetti importanti tra cui figura proprio Don Matteo, la serie dove si sono conosciuti. E’ un uomo testardo, caparbio, permaloso “quanto basta”, competitivo, solare, socievole, curioso ed affidabile. È sposato da due anni.