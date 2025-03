I Cineasti Pechino Express 2025, Nathalie Guetta e Vito Bucci tra gaffe e ‘tentati omicidi’ I Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci sono tra le coppie di concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2025, il reality game condotto da Costantino della Gherardesca che ha preso il via dal paradiso tropicale dell’isola di Palawan, nelle Filippine. Un lungo viaggio – avventura che vedrà i concorrenti chiamati a spostarsi dalla Filippine alla Thailandia fino a raggiungere la destinazione finale: il Nepal con le sue otto montagne. Nove le coppie in gara tra cui I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci che, come tutti gli altri concorrenti, dovranno affrontare un viaggio di 6000 km potendo contare solo su un budget di 1 euro al giorno spostandosi solo con l’autostop. L’obiettivo resta lo stesso: arrivare per primi alla destinazione finale della puntata per vincere e poter così eliminare una delle coppie rivali.

Durante la prima puntata I Cineasti Pechino Express 2025, Nathalie Guetta e Vito Bucci non hanno brillato particolarmente, anzi la coppia ha incontrato non poche difficoltà sin dalla prova iniziale quando hanno dovuto recuperare un forziere abbandonato sott’acqua. A loro Costantino della Gherardesca ha affidato un compito importantissimo: custodire la Busta Nera. Il viaggio de I Cineasti Pechino Express 2025, Nathalie Guetta e Vito Bucci non è stato dei più semplici, visto che l’attrice e il segretario di produzione hanno rischiato di perdere durante il tragitto la busta nera affidata da Costantino della Gherardesca. La coppia, inoltre, a bordo di un pick-up ha rischiato per pochissimo di travolgere Giulio Berruti degli Estetici, ma nonostante tutto sono riusciti a raggiungere la bandiera rossa per penultimi. Questo loro errore però è costato molto caro, visto che i Primiballerini hanno deciso di assegnare a loro un malus costretti così a pulire delle alghe a casa di una signora e ritardando così l’arrivo alla destinazione finale di Tay Tay.

Nathalie Guetta e Vito Bucci, Cineasti a rischio eliminazione a Pechino Express 2025

Se da una parte Nathalie Guetta ha catalizzato l’attenzione facendo un vero e proprio show a Pechino Express 2025, dall’altra la coppia non brilla nella gara. I Cineasti Pechino Express 2025 sono arrivati penultimi nella prima puntata, complice anche il malus assegnato loro dai Primiballerini Virna Troppi e Nicola Del Freo, ed hanno rischiato di essere eliminati insieme ai Complici Dolcenera e Gigi Campanile. I Magici Jey e Checco Lillo li hanno graziati per motivi puramente strategici, considerando la coppia avversaria più forte, ma qualora dovessero essere a rischio anche nella puntata di questa sera di Pechino Express 2025 avranno la stessa fortuna? In realtà le coppie a cui non stanno particolarmente simpatici sono tante e, tutte molto forti. I Primiballerini, come già detto, hanno assegnato loro il malus proprio a causa del comportamento scorretto contro Giulio Berruti. Ed anche quest’ultimo, in coppia con Nicolò Maltese negli Estetici, una delle coppie più forti di questa edizione, non hanno sotterrato l’ascia di guerra. Insomma, se dovessero nuovamente classificarsi ultimi e molto probabile che i Cineasti Pechino Express 2025 vengano eliminati nella puntata di questa sera. L’alternativa è che Nathalie Guetta capisca che Pechino non è solo uno show ma anche un gara e decida di entrare in gioco fino in fondo.

