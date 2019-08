I circuiti dell’amore/ Su Canale 5 il film con Shenae Grimes-Beech (oggi, 27 agosto)

Il pomeriggio di Canale 5 di martedì 27 agosto sarà dedicato a I circuiti dell’amore. Si tratta di un film televisivo dal genere drammatico e sentimentale, realizzato nel 2017 negli Stati Uniti e all’insegna delle forti emozioni per ciascun appassionato di questo filone artistico. È tratto dalla sceneggiatura di Darren O’Hare e Victoria Rose, con il montaggio di Jason Dale e le musiche di Collin Ankerson. La produzione è stata affidata all’agenzia Lighthouse Pictures, con la regia di David Weaver. Quest’ultimo è un regista canadese conosciuto grazie ai titoli Century Hotel e Fury, oltre che per le serie televisive Dan for Mayor e Alieni: incontri ravvicinati. La protagonista principale è la canadese Shenae Grimes-Beech, diventata famosa per i suoi ruoli nelle serie televisive Degrassi: The Next Generation, Naturally, Sadie e 90210, oltre che per i film Se mi guardi mi sciolgo, Dead Like Me – La vita dopo la morte ed Empire State. Con lei c’è anche il collega Tyler Hynes, famoso per i film Vi presento l’altro me, The Last Sign, Flashpoint e Flatliners – Linea mortale. Il cast viene completato da Lochlyn Munro, Ryan Bruce, Milo Shandel ed Emily Tennant.

I circuiti dell’amore, la trama del film

La trama di I circuiti dell’amore è incentrata sulla storia della giovane ingegnera Matti, in grado di raggiungere numerosi successi nel proprio ambito lavorativo. La sua situazione lavorativa sembra perfetta fino a quando resta delusa da una mancata promozione. Si è appena lasciata con il suo fidanzato e sceglie, in questo modo, di tornare nella città in cui è nata. Lì sua sorella sta per sposarsi e Matti contribuisce ai preparativi, oltre a dover fare da testimone di nozze. Nel corso dell’esperienza, la donna si rende conto che qualcosa nella sua esistenza non è andato per il verso giusto. Incontra il suo vecchio amico Jake, che in realtà è una sua vecchia fiamma. I due si ritrovano dopo diversi anni e approfondiscono le loro conoscenze, anche grazie alla passione in comune per le automobili e al matrimonio stesso nel quale entrambi sono testimoni. Nel giro di poco tempo, Matti è totalmente indecisa se restare nel suo luogo natio o tornare a lavorare. La situazione si fa più complicata quando il suo ex fidanzato torna in scena e le propone di tornare a lavorare insieme. Tuttavia, la prospettiva di iniziare una nuova vita insieme all’aitante Jake risulta davvero allettante.

