I Collage, chi sono?/ Annuncio della band su Rai1: “Importante telefonata da Roma, torniamo ad incidere!”

I Collage, la band torna ospite a Oggi è un altro giorno con un annuncio

I Collage tornano ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 2 giugno. La band composta oggi da Tore Fazzi, Uccio Soro, Fabio Nicosia e Francesco Astara rivela che dopo l’ultima ospitata nello studio di Rai 1 è accaduta una cosa molto importante e bella per la band e la loro musica.

Andrea e Donatella Damato ricordano papà Mino/ "La passeggiata sui carboni ardenti? Ecco perché la fece"

“Pochi giorni dopo abbiamo ricevuto questa telefonata da Roma, dallo studio Titania che fa capo alla nostra prima casa discografica, e ci ha chiesto di tornare ad incidere.” ha annunciato il frontman dei Collage. “Possiamo dire che Oggi è un altro giorno porta bene!”, è stato allora il commento divertito della conduttrice.

IRENE VELLA, CHI È/ Pesava 120 kg: "Ho imparato a schivare gli sguardi altrui. La gente sa essere cattiva"

I Collage presentano il loro nuovo singolo ‘Rinasco’

I Collage hanno dunque iniziato a ripercorrere alcune tappe importanti della loro carriera, come le partecipazioni al Festival di Sanremo. Proprio su quel palco esibirono per la prima volta ‘Tu mi rubi l’anima’, il loro brano più noto: “Il brano è stato per sei mesi primo in classifica”, ricorda Tore Fazzi, che presenta poi al pubblico di Rai 1 il loro ultimo singolo ‘Rinasco’. Canzone che, secondo l’amico Umberto Smaila – che invia alla band un videomessaggio -, “funzionerà”.

LEGGI ANCHE:

RODOLFO MARTINELLI CARRARESI, MARITO ISABEL RUSSINOVA/ “Orgogliosa della mia famiglia. I nostri figli sono…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA