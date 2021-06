I Colori dell’amore, inedito il Volo e Andrea Morricone/ “E’ tutto bellissimo”

Il Volo presenta il brano inedito I Colori dell’Amore al termine della serata omaggio dedicata ad Ennio Morricone all’Arena di Verona. “Vogliamo rinnovare il ringraziamento alla famiglia Morricone e al maestro Andrea Morricone che ci sta accompagnando in questo splendido percorso”, dicono orgogliosi i tre tenori prima di introdurre il loro nuovo pezzo. Lunghissimo applauso per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone: I Colori dell’Amore lascia il segno nella splendida cornice veronese. E sul web è già disponibile il video della canzone, tratto appunto dalla diretta del concerto di questa sera.

I Colori dell’Amore, l’emozione di Andrea Morricone: “è tutto bellissimo”

Applausi a scena aperta all’Arena di Verona dopo la presentazione dell’inedito de Il Volo, I Colori dell’Amore. Anche Andrea Morricone si unisce all’applauso per i tre tenori, che evidentemente stima moltissimo: “E’ tutto bellissimo. Sentire la musica di mio padre in questa straordinaria Arena insieme a voi è stato fantastico“, ribadisce il Maestro. Il Volo lo ringrazia per il supporto e per il contributo dato per la realizzazione de I Colori dell’Amore, una canzone destinata ad ottenere un ottimo riscontro.

