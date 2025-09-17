Coma Cose si sono lasciati? L'ombra di un altro uomo su California, spunta la segnalazione bomba di Deianira Marzano.

Coma Cose, il matrimonio nel 2024 e le voci sulla rottura: cosa sta succedendo

Questo mese non si parla d’altro che della presunta rottura dei Coma Cose, che come i loro fan sapranno sicuramente, sono una coppia sia nella musica che nella vita di tutti i giorni. Eppure, dopo un bellissimo matrimonio celebrato nel 2024, pare che la crisi li abbia portati a lasciarsi definitivamente e che oggi tra i due continui solo un sereno rapporto lavorativo. Chi segue i due musicalmente, non riesce a crederci: gli stessi che ci hanno fatto cantare tutta l’estate la hit “Cuoricini”, ci hanno spezzato un po’ il cuore. Ma andiamo con ordine.

Quali sono gli indizi della rottura fra i Coma Cose? Innanzitutto spuntano un po’ di mosse social piuttosto sospette. Ad un certo punto era scomparso il segui di Fausto Lama dal profilo della moglie California, ma era ritornato pochi giorni dopo tanto che molti avevano pensato fosse solo una mossa marketing per il tour estivo. Nelle ultime ore, però, un utente ha scritto preoccupato a Deianira Marzano questo messaggio: “Ciao, novità sui Coma Cose? Li ho visti in concerto qualche giorno e sembravano freddi tra loro“. Cos’ha risposto l’esperta di gossip? Scopriamolo subito.

I Coma Cose si sono lasciati? Deianira Marzano parla chiaro

Deianira Marzano ha rivelato che i Coma Cose non stanno più insieme e che la loro frequentazione riguarda ormai solo il lavoro: “Lei sta con un un’altra persona, Hanno soltanto un rapporto lavorativo“, ha risposto a chi le chiedeva informazioni sulla coppia. Fausto Lama e California potrebbero quindi essersi separati nonostante il freschissimo matrimonio, ma bisogna precisare che nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Per questo, rimaniamo cauti, potrebbero essere ancora insieme e aver lasciato indizi che hanno creato malintesi. Certo è che come dicevamo, ormai da un bel po’ la loro coppia non sembra più così affiatata. Anni fa avevano ammesso di aver affrontato una brutta crisi, che poi li aveva resi più forti di prima. E oggi?