Coma Cose al centro dei rumor di gossip: una foto scatena le voci di crisi ma uno scatto di Francesca Mesiano svela la verità.

Un ciclone si è abbattuto nelle scorso ore su una nota coppia del mondo della musica: “I Coma Cose sono in crisi?”, quello il dubbio instillato da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano e riguardante il rapporto tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli. Cercando di ricostruire cosa è accaduto nelle ultime ore, tutto è partito da una presunta foto con protagonista la cantante in altrettanto presunti atteggiamenti affettuosi nei confronti di un altro uomo. “L’ho vista che lo baciava”, spiega la fonte anonima a Deianira Marzano.

Per quanto clamorosa come indiscrezione era doveroso prenderla con le pinze data la mancanza di certezze sia in riferimento alla fonte che a ciò che effettivamente ritrae la foto pubblicata da Deianira Marzano. La bassa qualità dello scatto non permette infatti di affermare con certezza che la donna in questione fosse effettivamente Francesca Mesiano dei Coma Cose.

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli in crisi? La cantante dei Coma Cose smorza i rumor

Tornando quindi alla presunta crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli dei Coma Cose, proprio qualche ora fa sembra essere arrivata una novità non da poco e che forse mette un freno – se non un punto – al turbinio di indiscrezioni a proposito di una clamorosa rottura tra i due. Nessuna smentita palese ma una foto eloquente; interviene così sui social la cantante del duo e nello scatto si può ben vedere proprio suo marito, Fausto Zanardelli.

La foto pubblicata da Francesca Mesiano dei Coma Cose in compagnia di suo marito Fausto Zanardelli sembra un tentativo velato di smentire in maniera categorica le voci delle ultime ore. Se infatti la storia fosse davvero giunta al capolinea, di certo la cantante non avrebbe postato una foto sorridente al fianco del marito; tra l’altro, con tanto di occhiolino ammiccante come a dire “sono solo chiacchiere”. Torna il sereno dunque sui Coma Cose e per il momento la crisi sembra ampiamente scongiurata.

