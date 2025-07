I Coma Cose si sono davvero lasciati? Dopo i primi rumors, spunta una nuova segnalazione su California.

Non si placano le voci su una presunta rottura tra i Coma Cose dopo la prima segnalazione su California in compagnia di un altro uomo riportata da Deianira Marzano. Francesca Mesiano e Fausto Zanardell, coppia artistica e nella vita, nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip per una segnalazione ricevuta e pubblicata su Instagram da Deianira Marzano secondo cui lei sarebbe stata vita insieme ad un altro uomo. Voci che, tuttavia, sono state prontamente smentite da Francesca Mesiano dei Coma Cose che ha pubblicato una foto in cui appariva serenamente accanto al marito.

Un gesto che è stato interpretato da tutti come una smentita alle tante chiacchiere sulla presunta rottura del duo musicale che, tuttavia, in queste ore, torna al centro del gossip per una nuova segnalazione.

Coma Cose: nuova segnalazione su Francesca Mesiano

Deianira Marzano, tra le storie pubblicate sul proprio profilo Instagram oggi, mercoledì 16 luglio 2025, ne ha pubblicata un’altra sulla presunta crisi dei Coma Cose. L’esperta di gossip ha ricevuto un messaggio da parte di una follower che le svela dove poter trovare Francesca dei Coma Cose in compagnia della presunta, nuova fiamma spiegando anche di poterle inviare le foto.

Ancora una nuova segnalazione nonostante la coppia abbia già smentito le varie voci. Ad oggi, inoltre, i due si sono limitati a mostrarsi nuovamente insieme e sereni ma non è escluso che, di fronte a tali voci, non decidano di spiegare la situazione.