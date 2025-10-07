Al Bano respinge il paragone con i Coma Cose: "Abbiamo storie e generi completamente differenti"

La fine della relazione de I Coma Cose ha lasciato il mondo dello spettacolo particolarmente sorpreso. La storia tra Fausto Lama e California è giunta al capolinea e non sono mancati diversi commenti nelle scorse ore, alcuni hanno addirittura paragonato la fine della relazione tra I Coma Cose a quella con Al Bano e Romina Power, ma sul tema è intervenuto lo stesso artista originario di Cellino San Marco, intervistato dall’Adnkronos sull’argomento:

“Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto” le parole dell’ex marito di Romina Power intervenuto così sulla crisi sentimentale della coppia che già qualche settimana fa aveva dato segnali riguardo a una possibile rottura.

Al Bano e il retroscena sui Coma Cose: “Potevo andare a Sanremo con loro”

Intercettato dall’agenzia di stampa Adnkronos, Al Bano si è espresso sulla fine della storia dei Coma Cose, svelando anche un retroscena riguardo all’ultimo Festival di Sanremo, con la coppia che aveva invitato l’artista di Cellino San Marco per una collaborazione nella serata delle Cover. Al Bano ha parlato così riguardo all’invito non accettato, ammettendo come anche una questione personale abbia influito nella scelta di non fare ritorno all’Ariston per una via secondaria:

“Non me la sono sentita – spiega Al Bano – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all’Ariston dalla finestra” le parole del cantante che ha poi confidato di non vedere alcuna similitudine tra i Coma Cose e lui e Romina Power, due coppie viste agli antipodi.