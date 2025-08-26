Dopo le voci insistenti delle ultime settimane, proseguono i rumor a proposito di una presunta crisi per i Coma Cose.

Voci che tornano, sicuramente malgrado il volere dei protagonisti; i Coma Cose tornano al centro delle chiacchiere di cronaca rosa e, neanche a dirlo, per via di una presunta crisi. Rumor che in realtà hanno avuto inizio alcune settimane fa – tralasciando il passato – e che ora pare siano rincarati da un nuovo indizio che come spesso accade sarebbe apparso direttamente sui profili social di Fausto e California.

I Coma Cose si sono lasciati?/ Francesca Mesiano rompe il silenzio con una foto

Come racconta Novella 2000, c’è una sorta di contrasto tra le voci di crisi e la realtà dei fatti. I recenti concerti dei Coma Cose, stando a quanto raccontano i fan, avrebbero mostrato il solito e costante affiatamento all’insegna dell’amore e della passione. Dunque, in pochi credono realmente che qualcosa si sia rotto tra Fausto e California. Eppure, un nuovo indizio spuntato sui social, avrebbe riacceso il timore dei fan: ma cosa è successo?

Chi sono I Coma Cose a Radio Zeta Future Hits Live 2025/ "Ci piaceva l'idea...", dalla musica al matrimonio

Coma Cose, affiatati ai concerti ma senza il ‘segui’ sui social: qual è la verità?

Tutto nasce da chi, con occhio clinico, ha notato un cambiamento sul profilo di Fausto dei Coma Cose, marito di California. Il primo avrebbe infatti rimosso il follow al profilo della moglie, diversamente da quanto invece si evince dal profilo di quest’ultima. Una circostanza che in altre situazione è sembrata il preludio di rotture o crisi, in altre situazioni è invece stata archiviata come semplice errore o svista.

C’è chi ipotizza che di mezzo possa esserci un nuovo progetto musicale o comunque questioni lavorative; sullo sfondo, permangono però le voci di una possibile crisi profonda tra Fausto e California dei Coma Cose. Sicuramente, non mancherà occasione nelle prossime settimane per scoprire la verità sul prosieguo della liaison.

Video Cuoricini e significato testo canzone dei Coma Cose a Sanremo 2025/ Esortazione a vivere la vita