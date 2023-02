I Coma_Cose, perché sono entrati in crisi?/ “L’unico modo di salvarsi…”

I Coma_Cose, la loro storia d’amore e i motivi dietro la crisi. Nella loro canzone la risposta per superare la ‘tempesta’: “Dopo tanti anni insieme…”

Forse non tutti sanno che i Coma_Cose hanno attraversato una lunga crisi nella loro storia d’amore. E lo hanno raccontato attraverso le note e il testo del loro brano, L’Addio, interpretato con trasporto ed emozione dai diretti interessati al Festival di Sanremo 2023. I Coma_Cose hanno lasciato il segno, mettendosi a nudo e raccontando gli alti e bassi di una storia d’amore e di una crisi che a quanto pare li ha colpiti molto da vicino. Ma quali sono i motivi che hanno messo in bilico la relazione tra Fausto Lama e California?

Non è dato saperlo, di certo nella loro canzone hanno sottolineato l’importanza di riprovarci e di non arrendersi mai. “E sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te”, recita la canzone. “Comunque andrà, l’addio non è una possibilità”. Tra i fan nessuno sospettava di una crisi relazionale all’interno dei Coma_Cose ma sono stati gli stessi artisti a confermare il periodo nero, adesso fortunatamente messo alle spalle. “Abbiamo attraversato una crisi, dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia…”, hanno raccontato.

Così sono saliti sul palco con la sintonia giusta e l’alchimia ideale per realizzare un’interpretazione autentica e all’altezza della situazione. Come dicevamo non sono noti i motivi che hanno portato i due componenti dei Coma_Cose ad una crisi, ma forse il passare del tempo e la routine, come spesso accade, hanno innescato degli automatismi relazionali nocivi. “Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima”, hanno assicurato i Coma_Cose.

Insomma il tempo e la relazione di lunga data sembrano aver messo in seria difficoltà Fausto Lama e California, che hanno continuato a resistere, senza rinunciare a capire l’altro. O quantomeno provarci: “Non sappiamo ancora quale sia ‘un meraviglioso modo di salvarsi, ma magari questa canzone offrirà la possibilità di farlo insieme, noi e voi”, hanno detto loro, senza entrare troppo nello specifico della crisi che in passato ha colpito la loro storia d’amore.











