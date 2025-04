I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile sono ancora in gara a Pechino Express 2025, il celebre adventure game presentato da Costantino Della Gherardesca. L’edizione di quest’anno vede le coppie di concorrenti chiamate ad attraversare le Filippine, la Thailandia e il Nepal: un lungo viaggio alla scoperta di una cultura così differente dalla nostra. Durante l’ultima tappa di Pechino Express i concorrenti partono da Chiang Mai con l’obiettivo di approdare alla tappa finale di Tha Ton, sempre in Thailandia. 223 km e una serie di sfida aspettano i nostri eroi chiamati a dimostrare coraggio, forza e determinazione visto che il gioco comincia a farsi sempre più duro e difficile. Tra le prove più complicate dell’ultima puntata una menzione a parte merita quella dei sette mostri, una delle più amata dai telespettatori di Pechino.

I Medagliati a Pechino Express 2025/ Jury Chechi e Antonio Rossi penalizzano Gli Estetici, il web approva!

Si tratta di una prova di tipo alimentare che ha visto Dolcenera e Gigi Campanile costretti a mangiare delle pietanze locali dall’aspetto davvero nauseabondo. Nonostante tutto però la coppia dimostra una grande complicità con Dolcenera che chiede il supporto del compagno chiedendogli di cantare per distrarla.

I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile a Pechino Express 2025 sono dissociati dalla realtà?

Non solo, durante l’ultima puntata di Pechino Express 2025, I Complici Dolcenera con Gigi Campanile non brillano particolarmente dal punto di vista della simpatia visto che prima con arroganza cacciano i Medagliati da un centro massaggi guadagnando così del tempo preziosissimo per raggiungere il secondo “libro rosso” a Mae Rim qualificandosi per la prova vantaggio. Nonostante lo “sgambetto” ai Medagliati, Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile non vivono la prova che vede trionfare Gli Estetici.

Le Sorelle a Pechino Express 2025/ Social vs Samanta Togni e Debora Togni: "vi schifo più di Dolcenera!"

Sui social in tantissimi sottolineato la poca simpatia della coppia come il commento di un utente che scrive: ” #dolcenera #pechinoexpress ma questi due sono proprio dissociati dalla realtà”, mentre un altro punta il dito contro la cantante “comunque #Dolcenera veramente una persona pessima”. E ancora: “già non mi stava simpatica con #pechinoexpress ho capito il perché.

E poi arriviamo al dunque: saranno capaci a cantare ma emozioni ZERO” – sottolinea un utente, mentre un altro citando una canzone di Dolcenera scrive “Emanuela, prendo in prestito un verso di una tua canzone e ti dico: “FAI PRESTO E CI VEDIAMO A CASA” (hai rotto i maroni)!”. Che dire, non hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e del pubblico di Pechino che li percepisce come una coppia falsa, presuntuosa ed arrogante.

Pechino Express 2025, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: ultima tappa in Thailandia