I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, sono tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express 2025, il reality game in partenza su Sky. Un nuovo imperdibile viaggio fatto di insidie e sorprese che prenderà il via attraversando le Filippine, la Thailandia e il Nepal tra prove fisiche e di coraggio. A raccontare il tutto la coppia formata da: il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato Fru dei The Jackal. Tra i concorrenti c’è anche la coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile che per questa loro prima occasione televisiva hanno deciso di chiamarsi “i complici”. Coppia nella vita, ma anche in tv, Dolcenera è alla sua seconda partecipazione in un reality dopo il grandissimo successo avuto nel programma “Music Farm”.

Cantautrice di grandissimo talento, Emanuela Trane è balzata alla grande popolarità dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2003 con “Siamo tutti la fuori”. Successivamente ha avuto dei momenti di down, ma con “Music Farm” è tornata alla ribalta grazie al successo di “Mai più noi due” tornando così sulla cresta dell’onda partecipando a diversi Festival di Sanremo.

I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile: coppia nella vita e a Pechino Express 2025

I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile sono pronti a mettersi in gioco nella nuova edizione di Pechino Express 2025 facendo conoscere un lato finora segreto del loro rapporto. La cantante e polistrumentista, infatti, ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura di Pechino con il compagno Gigi Campanile, di professione avvocato, ma lavora anche nel team manageriale della cantante . Un uomo preciso e rigoroso che nutre una grandissima passione per la letteratura sudamericana, ma anche per la psicologia e i cani. I “complici” fanno coppia fissa da più di 25 anni e il loro primo incontro è stato nella loro terra d’origine: il Salento.

Un amore che non conosce crisi, anzi Gigi c’è sempre stato per la sua Emanuela anche quando le cose avevano preso una piega del tutto inaspettata.