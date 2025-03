I Complici Pechino Express 2025, Dolcenera e Gigi Campanile già in crisi: difficoltà nella tappa

I Complici Pechino Express 2025, Dolcenera e Gigi Campanile sono tra i concorrenti del reality game condotto da Costantino della Gherardesca. Durante la prima puntata I Complici, Dolcenera (all’anagrafe Emanuela Trane) e Gigi Campanile hanno iniziato il loro viaggio dalla baia di El Nido, nelle Filippine con destinazione finale Tay Tay. La prima sfida li ha visti chiamati a recuperare un forziere lanciato in acqua al cui interno era nascosta una bandiera indispensabile per dare il via alla competizione. I primi a sventolare la bandiera hanno potuto partire alla volta di Palawan.

Successivamente I Complici Pechino Express 2025 hanno raggiunto il Public Market di El Nido dove hanno assaggiato un cibo locale: i tamiloc, delle vongole particolarissime che vivono all’interno di tronchi marci. Un’esperimento culinario non facile da digerire per diverse coppie, ma che era il lasciapassare per la sfida successiva: quella del baratto. In questa fase I Complici si sono dimostrati molto portati, visto che sono stati tra i primi a concludere lo scambio riuscendo anche a trovare una stanza dove trascorrere la notte. È con i passaggi, tuttavia, Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile stanno riscontrando non poche difficoltà giungendo sempre per ultimi ai traguardi di tappa.

Dolcenera e Gigi Campanile, I Complici Pechino Express 2025 si scontrano con i Magici: “Siete presuntuosi”

Nella scorsa puntata I Complici Pechino Express 2025 sono finiti a rischio eliminazione perché giunti al traguardo di tappa tra gli ultimi insieme ai Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci. A trionfare sono stati I Magici che, chiamati a decidere chi eliminare dal programma, hanno fatto il loro nome. “Sono i più forti” questa è stata la motivazione de I Magici anche se le loro parole non hanno convinto i Complici che hanno ribattuto: “Siamo l’unica coppia meno agguerrita delle altre”. Fortunatamente la tappa non era ad eliminazione così i Complici sono ancora in gara. Tuttavia non è mancato lo scontro con Jey e Checco Lillo che è continuato anche nella puntata di questa sera, 13 marzo 2025. Le due coppie non sono riuscite a capirsi ma mentre i Magici cercavano di far loro capire che si tratta di un gioco, Dolcenera ha tagliato corto il discorso attaccandoli: “Siete troppo presuntuosi e state perdendo umanamente.” In realtà ad essersi mostrati presuntuosi sono stati loro Dolcenera e Gigi Campanile, giudicando come ‘umanamente peggiori’ i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci perché precedentemente avevano avuto un pesante scontro con Giulio Berruti.