“I comunisti mangiano i bambini”/ Video: lo show del consigliere di Mazara del Vallo

«I comunisti mangiano i bambini»: show clamoroso di Pietro Marino nel corso del consiglio comunale di Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Il video del suo intervento durante un dibattito sulla Toponomastica ha fatto il giro del web: il consigliere di Destra, eletto col gruppo civico Via, Valori, Impegno Azione, ha spiazzato tutti i colleghi…

Il consigliere di Mazara del Vallo ha citato la famosa leggenda sui comunisti nel corso del suo accorato e colorito intervento, cogliendo di sorpresa anche il presidente dell’assemblea, scoppiato a ridere. Netta la replica di Pietro Marino: «Presidente, lei ride, ma è la realtà».

Lo show del consigliere di Mazara del Vallo

Il dibattito in Consiglio comunale a Mazara del Vallo era legato alla possibilità di eliminare vecchie intitolazioni dedicate ad esponenti del Fascismo, Pietro Marino non ha usato troppi giri di parole, citando – appunto – la leggenda sui comunisti: «Questo regolamento serve per togliere qualche fascista e mettere qualche comunista in più? Ricordo a tutti che i comunisti sono coloro i quali si mangiano i bambini». Ma non è tutto. Il consigliere di Destra ha aggiunto: «Bisogna avere rispetto per la storia. La storia ci insegna, voi che leggete libri, la storia ci deve fare da tesoro e giudicare giustamente le cose per migliorarle. Non vi preoccupate appena ci saremo noi vi spazzeremo».

