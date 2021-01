“I conviventi”: Francesco e Lino/ La simpatia basterà per vincere Bake Off Italia dolci sotto un tetto?

La coppia de I conviventi è senza dubbio la più simpatica che arriva alla finale di Bake Off Italia dolci sotto un tetto. Francesco e Lino sono due ragazzi, fidanzatissimi, che vivono insieme e amano cucinare nel loro tempo libero. La loro passione potrebbe anche diventare un lavoro, ma di certo non basterà vincere la finale di stasera per riuscire a farlo. La pressione a volte l’hanno sopportata senza grande preoccupazione, ma in altri casi ha portato anche a qualche battibecco. Fatto sta che sui social network il pubblico non ha nessun dubbio e proclama già loro due come vincitori morali di questa prima edizione dello spinoff di Real Time.

“I conviventi”: Francesco e Lino, Bake Off Italia dolci sotto un tetto: un difetto

Qual è il difetto di Francesco e Lino che formano la coppia de I conviventi a Bake Off Italia dolci sotto un tetto? I due hanno dimostrato di avere grandissima tecnica e anche quell’estro necessario per fare un passo in avanti, a volte però è mancata un po’ l’organizzazione. Non di rado i due sono sembrati arraffoni e non in grado di essere precisi e ordinati come si chiede in un programma come questo. Forse per inesperienza o magari per fretta hanno lasciato qualcosa per strada e se dovessero farlo anche oggi la vittoria potrebbe diventare una chimera.



