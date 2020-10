I corsari del grande fiume/ Su Rete 4 il film con Tony Curtis (oggi, 25 ottobre 2020)

I corsari del grande fiume andrà in onda oggi, domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 15.00 su Rete 4. Si tratta di un grande classico americano interpretato da Tony Curtis, Colleen Miller ed Arthur Kennedy. Il film, girato nel 1955 con il titolo originale The Rawhide Years è stato diretto dal regista e produttore polacco naturalizzato statunitense Rudolf Matè e si ispira all’omonimo romanzo di Norman A. Fox. Classificato come western I corsari del grande fiume spazia in realtà tra diversi generi, realizzando un perfetto mix di avventura, suspense e romanticismo grazie alla magistrale interpretazione di Tony Curtis.

Mostro sacro di Hollywood dotato di grande versatilità ed interprete di alcuni capolavori come A qualcuno piace caldo, Trapezio ed Operazione Sottoveste, in questo film Curtis incarna alla perfezione il protagonista, personaggio complesso in fuga dal proprio destino.

I corsari del grande fiume, la trama del film

I corsari del grande fiume racconta la storia di Ben Matthews, ex giocatore d’azzardo professionista che accetta un incarico di lavoro da parte di uno sconosciuto a bordo di un battello che solca il Mississipi. Il misterioso datore di lavoro però, viene improvvisamente assassinato da un gruppo di banditi e Ben inizia una rocambolesca fuga, temendo di essere arrestato a causa di alcuni precedenti penali e di una reputazione non esattamente cristallina. Dopo una serie di avventure e disavventure Matthews deciderà di tornare sulla scena del crimine, per incastrare i colpevoli prima che incastrino lui, e si troverà così faccia a faccia con la temibile banda di pirati del fiume.

Nel frattempo vivrà un’appassionata ed altalenante storia d’amore con la bellissima Zoe, interpretata da Colleen Miller, condividendo con l’amico ladro di cavalli Rick Harper (interpretato da Arthur Kennedy), una serie di pericolose avventure parallele. Riuscirà ad uscirne indenne e riconquistare l’amore della fidanzata?



