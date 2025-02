I cowboys, film su Rete 4 con John Wayne

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di sabato 8 febbraio 2025, alle ore 16:05, la messa in onda della pellicola di genere western intitolata I cowboys.

Questo film del 1972 vede alla regia il noto film maker Mark Rydell, che dieci anni più tardi riuscirà a raggiungere una nomination agli Oscar per la regia di Sul lago dorato.

La colonna sonora del film I cowboys è stata invece curata da John Williams, uno tra i compositori più apprezzati degli ultimi anni, noto in particolare per il lungo sodalizio artistico con il regista di fama internazionale Steven Spielberg.

Nei panni del rude Wil Andersen, un vero e proprio pilastro di questo genere cinematografico, ovvero l’attore statunitense John Wayne, in uno dei suoi ultimi lavori dopo circa cinquant’anni di carriera. Il ruolo del cattivo è invece interpretato dall’attore Bruce Dern, candidato per ben 2 volte agli Oscar per Tornando a casa e Nebraska.

Nel cast anche: Roscoe Lee Browne, Colleen Dewhurst, Alfred Barker Jr., Nicolas Beauvy, Steve Benedict e Robert Carradine.

La trama del film I cowboys: piccoli mandriani crescono

I cowboys narra le avventure del burbero quanto buono Will Anderson (John Wayne), un uomo che si occupa della propria fattoria immersa tra i paesaggi del selvaggio West.

Dopo l’uccisione di entrambi i suoi figli, Anderson ha deciso di vivere completamente da solo, chiudendosi in sé stesso.

Un giorno, però, si trova costretto ad assumere un gruppo di ragazzi affinché lo aiutino a raggiungere una cittadina lontana in cui potrà vendere il suo bestiame.

Il protagonista inizia così il suo viaggio con i suoi giovani aiutanti e un uomo di origini afroamericane che svolge il compito di tuttofare.

Con la pazienza che lo contraddistingue, Anderson riesce ad insegnare ai suoi piccoli apprendisti tutte le nozioni basilari per gestire gli animali e, nonostante le numerose difficoltà che si trovano ad affrontare, il viaggio prosegue nel migliore dei modi.

Purtroppo, però, lungo il loro cammino incrociano la strada con il crudele Longhair che cerca di derubarli del bestiame. Anderson sarà così costretto a mettere da parte i suoi modi pacati per proteggere non solo gli animali, ma sopratutto se stesso e i ragazzi, ma questa lotta lo porterà a perdere tristemente la vita.

Saranno proprio i giovani che lui aveva scelto a vendicare la sua morte e a terminare il lavoro che avevano iniziato, scoprendo di essere diventati dei veri e propri uomini grazie alla guida del loro datore di lavoro.