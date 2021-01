I cowboys/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 29 gennaio 2021)

I cowboys va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 29 gennaio, a partire dalle ore 15:30. La pellicola è stata prodotta nel 1972 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros che si è occupata anche della distribuzione ai botteghini con regia affidata a Mark Rydell, soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da William Dale Jennings mentre la sceneggiatura è stata adattata la versione cinematografica da Harriet Frank Jr, William Dale Jennings e Irving Ravetch.

I costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati idea Anthea Sylbert, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams e nel cast sono presenti tanti attori famosi tra cui John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern, Colleen Dewhurst, Alfred Barker Jr, Nicolas Beauvy e Steve Benedict.

I cowboys, la trama del film

In I cowboys ci troviamo nelle selvagge terre del West con un uomo di nome Will che è proprietario di una bellissima fattoria e che si occupa di allevamento di mucche. Tutte le sue attività quotidiane sono rivolte alla gestione della fattoria, è una persona estremamente scontrosa che ama vivere da sola. Il motivo di questo carattere piuttosto scontroso è dovuto a un drammatico fatto che ha caratterizzato il suo passato durante il quale sono stati uccisi entrambi i suoi due figli. Dopo un’attenta analisi della situazione e avendo valutato gli acciacchi che gli anni presentano, ha deciso di vendere le sue mucche e per farlo deve lasciare la sua fattoria e arrivare in città. Si tratta di un lungo viaggio che non sarà semplice da gestire anche in virtù dell’ampio numero di mucche da dirigere. La cosa si fa ancora più complicata in quanto nel villaggio dove lui vive non ci sono uomini disposti a seguirlo in questa avventura seppur prometta un pagamento piuttosto importante.

Messo alle strette, Will decide che l’unico modo per effettuare questo viaggio sia quello di assoldare 11 ragazzini che prende direttamente dalla scuola cittadina. La sua carovana sarà composta da un afroamericano che dovrà svolgere il ruolo di cuoco e un giovane mulatto. Insomma, un viaggio che sembra poter nascondere tante insidie, anche gli studi e la poca esperienza degli 11 ragazzini che lo aiuteranno. Ecco perché prima della partenza Will decide di sottoporre a un veloce addestramento i ragazzini con la speranza di prepararli adeguatamente a tutto quello che potranno incontrare.

Dopo la partenza immediatamente iniziano a palesarsi diversi problemi come il furto di alcuni esemplari di mucche da parte di un malvivente di nome Longhair. Will durante uno scontro con il malvivente e i suoi scagnozzi ha la peggio, ma i suoi ragazzini facendo leva sugli insegnamenti che lui stesso gli aveva dato sapranno vendicarsi.



