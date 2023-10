I Croods, Italia 1/ L’evoluzione preistorica con la voce di Pannofino, oggi, sabato 21 ottobre 2023

I Croods, diretto da Kirk DeMicco e Chris Sanders

La programmazione televisiva di Italia 1, per la prima serata di sabato 21 ottobre, alle ore 21,20, prevede la messa in onda del film di genere animazione I Croods. È una pellicola del 2013 realizzata negli Stati Uniti d’America dalla Dreamworks Animation con distribuzione gestita dalla Twenty Century Fox. La regia è stata affidata al duo composto Kirk DeMicco e Chris Sanders che si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con John Cleese, grandissimo attore, regista e comico britannico, membto del geniale gruppo dei Monty Python. Le musiche della colonna sonora sono state firmate dal nostro Alan Silvestri con montaggio gestito da Darren T. Holmes.

Il cast vocale del film originale è composto da star di prim’ordine: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone e Catherine Keener, Per il doppiaggio italiano si è scelto un team di doppiatori professionisti, tra cui l’unico conosciuto al grande pubblico è Francesco Pannofino, noto per la serie di grande successo Boris e che ha doppiato attori tra i più importanti come Denzel Washington e George Clooney, come doppiatore principale.

La trama del film I Croods: il passaggio dai Neanderthal ai Sapiens

La storia de I Croods è ambientata in una fittizia epoca primitiva in cui ci sono degli animali giganti e ibridi che incutono terrore e soprattutto dominano, costringendo gli uomini di Neanderthal a nascondersi all’interno di caverne. Tra questi c’è la famiglia Crood, composta da papà, mamma, tre figli e un’anziana nonna. Per vivere devono cacciare costantemente, sfruttando al meglio le ore del giorno e soprattutto evitando i grandi animali.

Una notte la figlia più grande della famiglia di nome Hip, decide di uscire da quella caverna e si ritrova con un uomo di nome Guy che all’apparenza sembra far parte della specie Homo sapiens. A differenza della sua famiglia, conosce il fuoco e infatti lo accende e questo sembra essere un prodigio per lei. Poco dopo però i due vengono raggiunti da Grug, il capofamiglia, il quale se la prende con la figlia e soprattutto vede quel giovane uomo come una minaccia per loro.

Le cose però sembrano essere destinate a cambiare per sempre in quanto c’è un violento terremoto che fa sobbalzare la terra e soprattutto distrugge quella caverna in cui per tanti anni avevano trovato riparo. Da questo momento in poi, la famiglia si ritroverà a vivere un’incredibile avventura per cercare di salvarsi da una serie di scosse di terremoto davvero violente che cambiano in maniera radicale la conformazione del pianeta. Durante queste avventure, scopriranno il grande legame che si è formato tra di loro e che soprattutto sta nascendo qualcosa di importante tra la giovane figlia e il ragazzo Homo sapiens…

