I Croods/ Su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

I Croods, il film in prima serata su Italia 1

Questa sera, sabato 24 settembre, alle ore 21.20 su Italia 1 andrà in onda “I Croods“, un film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2013 da Kristine Belson e diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders. Nel cast dei doppiatori da menzionare le presenze eccellenti di Nicolas Cage, Emma Stone, Catherine Keener e Randy Thom. Nella versione italiana Grug, il capo della famiglia dei Croods, è doppiato da Francesco Pannofino. “I Croods parla preistorico ma legge l’attualità formato famiglia: reazionari o progressisti, timorosi o fiduciosi, i genitori sono serviti, mentre per i piccoli ci sono fantastiche creature e questi Flinstones 2.0 tutti da ridere“, ha scritto Federico Pontiggia, su Il Fatto Quotidiano.

I Croods, la trama del film

Grug, il capofamiglia dei Croods, costringe la famiglia a passare la maggior parte del tempo in una buia caverna. La piccola figlia di nome Hip viene infatti messa spesso in punizione quando tenta di uscire senza il permesso per andare in giro da sola. Una notte, dopo aver udito dei rumori strani, si avventura tra la natura incontrando un ragazzo di nome Guy che le mostra per la prima volta il fuoco. Quest’ultimo le rivela anche che a breve un terribile terremoto sconvolgerà la vita sulla terra. Quando avviene il terremoto la famiglia è costretta a darsi alla fuga visto il crollo della caverna nella quale vivevano. Iniziano una serie di peripezie con gli animali preistorici della zona protagonisti, fortunatamente però arriva proprio Guy a dare una mano. Grug è sempre diffidente nei suoi confronti, soprattutto dopo aver visto con i proprio occhi l’azione del fuoco. Dopo un lungo peregrinare per la terra la famiglia è intenta a cercare un nuovo luogo dove porre le proprie radici, spingendosi quindi verso una montagna. Nel frattempo Guy cerca più volte di allontanarsi per poi fare ritorno quando vede i suoi amici, in particolare Hip, andare in difficoltà. Quando sembrano aver trovato il luogo giusto per creare la nuova dimora, ovvero la cima della montagna, un clamorosa frana mette a repentaglio la vita di tutti. Proprio in questa circostanza Grug prende consapevolezza dei suoi errori e mette in salvo tutti rifiutando che entrassero ancora una volta in una caverna. Dichiara il suo amore paterno verso Hip e la lancia dall’altro lato del dirupo. Fortunatamente riesce a raggiungere gli altri mettendosi in salvo, occasione per la piccola Hip per ricambiare l’affetto del padre e perdonarlo. Alla fine, I Croods riescono a costruire la loro nuova casa su una splendida spiaggia.

