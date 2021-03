I Croods/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks Animation

I Croods va in onda oggi, 27 marzo, in prima serata a partiredalle ore 21:00 su Italia 1. Questa pellicola appartiene al genere animazione ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2013. I registi di questo film sono due, Kirk De Micco e Chris Sanders. Questi due professionisti del cinema si sono occupati anche della sceneggiatura di questo film. La casa di produzione di tale pellicola è al Dreamworks Animation. Il film è stato doppiato da numerosi attori molto noti ad Hollywood come Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener e Clark Duke. Le musiche del film sono state realizzate dal maestro e compositore Alan Silvestri, mentre la fotografia è stata curata da Yong Duk Jhun.

Serafino/ Su Rete 4 il film di Pietro Germi con Adriano Celentano

I Croods, la trama del film

La famiglia Croods è una famiglia di cavernicoli primitivi. Questa famiglia passa tutto il tempo in operazioni comuni come battute di caccia. Il padre Grug tiene molto ai propri piccoli e a volte si dimostra essere fin troppo protettivo. Un giorno, la figlia di Grug, Hip, sente uno strano rumore provenire da una caverna e si allontana dal resto del gruppo senza avere il permesso del padre. In questa caverna, Hip incontra un ragazzo nomade di nome Guy.

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Quest’ultimo spiega alla ragazza che la Terra verrà presso scossa da un violento terremoto e che la loro famiglia è in pericolo. Inoltre, Guy mostra a Hip il fuoco, elemento che per la ragazza è totalmente sconosciuto. Sapendo quest’informazione, Hip cerca di avvertire la famiglia, ma la reazione degli altri non è piacevole.

Anzi, Grug si arrabbia perché ha disubbidito ai suoi comandi. Ad ogni modo, i Croods non possono ignorare l’incombente minaccia. Riusciranno a fare squadra con Guy ed evitare conseguenze catastrofiche? Solo se dimostreranno di essere una famiglia unita e riusciranno ad appianare i contrasti potranno uscirne sani e salvi.

Thunderbirds/ Su Italia 1 il film con Bill Paxton (oggi, 27 marzo 2021)

Video, il trailer del film “I Croods”





© RIPRODUZIONE RISERVATA