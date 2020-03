I Croods/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks

I Croods vanno in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2013 ed in particolar modo dalla casa cinematografica della DreamWorks Animation con della distribuzione che invece è stata curata dalla 20th Century Fox. La regia è stata curata da Kirk De Micco e Chris Sanders i quali si sono occupati anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Silvestri mentre il montaggio è stato realizzato da Darren T. Holmes. Nella versione originale hanno partecipato al doppiaggio diversi attori piuttosto famosi tra i quali ricordiamo Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Clark Duke e Cloris Leachman.

I Croods, la trama del film

Ecco la trama de I Croods. Ci troviamo nell’età preistorica con una famiglia che trascorre le proprie giornate tra battute di caccia per ottenere il cibo necessario per il sostentamento di tutti i componenti e soprattutto la necessità di proteggersi all’interno della loro casa che è rappresentata ovviamente da una caverna. Durante una delle tante battute di caccia, la figlia più grande rimane estasiata dalla cima di una montagna manifestando l’intenzione di poterla scalare un giorno. La donna viene immediatamente ripresa dal proprio padre il quale le ricorda tutti i pericoli che sono presenti nel mondo esterno ed in particolare modo il fuoco e gli animali feroci pronto ad attaccare gli uomini. La sera stessa una volta che tutti i componenti della famiglia sono andati a dormire, la ragazza decide di uscire dalla caverna senza il permesso del proprio genitore e dopo aver camminato per alcuni minuti incontra uno strano ragazzo che gli mostra le potenzialità del fuoco e soprattutto la informa di come molto presto ci sarà un terribile terremoto che cambierà la faccia della terra. Poco dopo arriva suo padre che la riporta immediatamente a casa o mettendola in castigo in quanto ha disobbedito ai suoi precisi ordini. La punizione non potrà essere effettuata in quanto proprio come aveva predetto il ragazzo ci sarà un terremoto che distrugge letteralmente la loro caverna. A questo punto la famiglia è costretta a incamminarsi lungo una pericolosa foresta ed iniziare una incredibile avventura alla scoperta del mondo esterno dovendo per cui fare i conti con il fuoco e soprattutto con alcuni animali famelici che cercheranno di ucciderli.

