I Cugini di Campagna sono tra gli ospiti del nuovo appuntamento di “Ora o mai più“, il talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Il celebre gruppo fondato nel 1979 da Silvano Michetti è conosciuto dal grande pubblico per il successo di un brano senza tempo come “Anima mia”, ma sono riusciti a fare breccia nel cuore dei giovanissimi grazie a “Lettera 22” con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023 riscuotendo un grandissimo successo. In occasione di un concerto tenutosi a Bagheria in Sicilia, il fondatore Silvano Michetti si è raccontato dalle pagine di palermo.gds.it raccontando: “qui il pubblico ci vuole bene: ci abbracciano, chiedono le foto. È una cosa bellissima”.

La tappa a Bagheria è stato un grandissimo successo con Michetti che ha confessato: “abbiamo sempre fatto moltissimi concerti in Sicilia. Il nostro successo è venuto proprio dalla vostra terra. Anche all’estero quando andiamo ad esempio negli Stati Uniti o in Canada troviamo nostri compaesani e sono sempre molto calorosi”.

I Cugini di Campagna: da Anima Mia a Lettera 22

La popolarità de I Cugini di Campagna è indubbiamente risalita dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lettera 22” scritto per loro da La Rappresentante di Lista. “Dopo Sanremo abbiamo avuto un bel successo con Lettera 22” – ha dichiarato Silvano Michetti precisando che con questo brano hanno conquistato anche i giovanissimi che ora sono diventati parte integrante del loro pubblico. “I giovani ci hanno scoperto, Sanremo ci ha permesso di farci scoprire così le nuove generazioni sono andate ad ascoltare le nostre canzoni” – ha precisato il fondatore.

Una carriera di grandi successi, ma Anima mia resta ad oggi la canzone dei Cugini di Campagna; un brano simbolo che ha segnato indubbiamente la loro vita professionale, anche se Ivano non nasconde di essere molto legato anche ad Innamorata ” Una traccia molto melodica, è un grande classico”. Infine parlando sul segreto del loro successo ha ammesso: “ci piace il contatto con il pubblico, andare a fare gli spettacoli live è fondamentale”.