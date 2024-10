Tutto sui Cugini di Campagna

I Cugini di campagna sono uno dei gruppi storici della musica composto, attualmente, dai due fondatori, Silvano e Ivano Michetti, Tiziano Leonardi e Nick Luciani. Silvano è il batterista della band e nelle sue mani ci sono le percussioni, i cori e la programmazione. Il fratello Ivano invece suona il basso e la chitarra. Nick Luciani è la voce del gruppo ma si occupa anche si suonare la tastiera. L’ultimo arrivato che è anche il più giovane del gruppo Tiziano Leonardi e si occupa dei cori e dei sintetizzatori e della programmazione di moduli ausiliari.

Il complesso nasce nel 1973 su iniziativa di Silvano Michetti e il successo arriva tra il 1973 e il 1977 con brani, ancora oggi molto amati, come “Anima Mia” “Un’altra donna” (che resta nella Hit Parade italiana nei primi dieci posti per più di 44 settimane), “Innamorata”, 64 anni, “Preghiera”, “È lei”.

I Cugini di campagna: il debutto a Sanremo e la polemica con i Maneskin

I Cugini di Campagna hanno debuttato sul palco del Festival di Sanremo dopo 53 anni di carriera con il brano Lettera 22. Il gruppo, inoltre, è stato anche il protagonista di una polemica con i Maneskin a cui hanno rivolto l’accusa di aver copiato i loro outfit durante un’esibizione negli Stati Uniti “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone.

Una polemica che ha sollevato diverso rumore e che è stata poi ampiamente superata. Nonostante la lunga carriera, infine, i Cugini di Campagna hanno accettato di mettersi in gioco come concorrenti di Ballando con le stelle 2024. Sulla pista di Raiuno hanno divertito ed emozionato almeno fino a quando non hanno perso lo spareggio con Sonia Bruganelli che ha sancito la loro eliminazione anche se la loro avventura potrebbe non essere finita perchè si giocheranno ancora la carta del ripescaggio.

