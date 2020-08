I Cugini di Campagna/ Dal boom con “Anima mia” all’addio e polemiche con Nick Luciani

Oggi, giovedì 13 agosto 2020, I Cugini di Campagna sono protagonisti della puntata di C’è tempo per…, programma in onda su Rai 1 e condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Oggi il format celebra gli anni Settanta e chi può omaggiare quel periodo meglio del gruppo pop fondato a Roma? La band – composta attualmente da Ivano Michetti, Silvano Michetti, Tiziano Leonardi e Daniel Colangeli – è entrata nel cuore degli italiani per i grandi successi musicali ma anche per lo stile decisamente originale. E la storia del gruppo è iniziata alla grande: a tre anni di distanza dalla nascita del complesso, è arrivato il boom con Anima mia, brano che ancora oggi fa emozionare migliaia di italiani. Ma attenzione: non dimentichiamo anche canzoni meravigliose come Innamorata, Un’altra donna, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca e Tu sei tu. Un successo ottenuto nonostante i vari cambiamenti registrati nel corso degli anni, che certificano la potenza del progetto istituito ormai cinquant’anni fa.

Come dicevamo, I Cugini di Campagna nel corso degli anni hanno dovuto fare i conti con qualche assestamento, ma ciò non ha impedito loro di rimanere sulla cresta dell’onda. Dopo il boom degli anni Settanta, che oggi verrà omaggiato a C’è tempo per…, il gruppo pop ha registrato altri importanti successi come 64 anni, No tu no e Un debole respiro. Non sono mancate le apparizioni televisive, in particolare negli ultimi anni: nel 2006 hanno preso parte alla terza edizione del reality show La Fattoria, mentre nel 2008 hanno preso parte alla terza serie de I Cesaroni come guest star. Infine, nel 2018, hanno partecipato al film Din Don – Una parrocchia in due. Purtroppo i fan de I Cugini di Campagna hanno dovuto assistere anche ad una guerra intestina, con protagonista Nick Luciani: arrivato nella band nel 1994 come voce, keytar e tastiere, il cantante ha lasciato il gruppo nel 2014 ed ha spesso parlato dei suoi problemi economici legati all’addio alla band….



