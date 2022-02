I D O N T W A N N A F O R G E T!/ Nicolò Sordo al Teatro Nuovo di Pisa, 26 febbraio 2

Sabato 26 febbraio al Teatro Nuovo di Pisa andrà in scena I D O N T W A N N A F O R G E T di Francesco Bressan e Marina Romondia il fortunato e apprezzato spettacolo ispirato all’opera The ballad of the Sexual Dependency della fotografa statunitense Nan Goldin. Il cast si impreziosisce con la presenza di Nicolò Sordo, l’autore e attore veneto: “sono felice di essere stato coinvolto dall’attrice e autrice Marina Romondia, questo lavoro, grazie all’opera della fotografa Nan Goldin, vuole percorrere il senso del ricordare. È il tentativo di raccontare una storia, la sua, e di attraversare la storia di tutti, quando i ricordi salgono a galla senza un perché e ci ritroviamo a fare i conti con un’immagine del passato, una sensazione, un’odore, e veniamo trasportati in un luogo che non ha contorni fisici definiti, parla di noi, ma mancano tasselli, bisogna ricostruire, ritrovare a fatica la storia che ci appartiene. Nonostante le distanze a cui siamo obbligati, questo spettacolo vuole essere un momento intimo tra attori e spettatori, una dolce chiacchierata in un salotto immaginario, una serata insieme a guardare foto del passato come era solita fare Nan Goldin con gli amici che rendeva immortali nei suoi scatti”. GIORNO DEL RICORDO/ Pola città perduta: la colpa di essere italiani dopo il ’43 Un anno speciale chiuso e un altro che si profila sempre più intenso per Nicolò Sordo, vincitore del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” con “OK BOOMER (Anch’io sono uno stronzo) a cui è seguita la prima al Romaeuropa Festival all’interno di Situazione Drammatica di Tindaro Granata. “Ho collaborato con tantissime persone e ho imparato qualcosa da tutti. – afferma Nicolò – ho imparato molto da quelli che non si perdevano in convenevoli e non avevano paura di farsi vedere per quello che erano, anche fragili.” I laboratori e le performance attive con Teatro Da Bar, la sua veste da interprete in Dissipatio F.G. di Tommaso Rossi. Sordo è l’autore di Camminatori della patente ubriaca,vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016) e portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice. Come scrittore Nicolò sta chiudendo la nuova edizione di Col Angeles, a seguito del successo inatteso, con una corposa porzione di inediti. Il libro è nato con lo pseudonimo Niki Neve: “un alter ego che mi sono creato per poter scrivere questi racconti, che mi riguardano forse troppo da vicino, è il mio luogo di origine, Colà, un paese di villeggiatura sul lago di Garda che d’estate è assaltato dai turisti e d’inverno è lasciato a sé stesso”. La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente: non ultima la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti ed è di prossimapubblicazione un concept che segue il filo di Col Angeles.

DAGLI USA/ Il Covid e quello strano gioco di specchi tra "scienza" e politica

Sono un discreto copiatore di situazioni reali: l’80% di quello che scrivo è vero. Adoro Salinger, Gabriel Garcìa Marquez, Romain Gary e Virginie Despentes

Sabato 26 febbraio 2022



IDONTWANNAFORGET



Teatro Nuovo di Pisa



ore 19.00 e 21.30



https://www.teatronuovopisabinariovivo.it/event/idontwannaforget/

__

Domenica 13 marzo 2022

Storia di Bee

Teatro Delle Bestie

San Vito di Leguzzano

Vicenza

–

Domenica 27 marzo 2022

Studio per

“Una bottega delle slot”

Altri Posti In Piedi

Verona

https://www.carnetverona.it/eventi/spettacoli/studio-per-una-bottega-delle-slot/

LEGGI ANCHE:

LETTURE/ Ferrari e Panetta, parole spietate in cerca del mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA