I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni/ Video “Epilogue”, insieme hanno vinto 6 Grammy

Il mondo della musica, quest’oggi, lunedì 22 febbraio 2021, registra davvero la fine di un’epoca: i Daft Punk, duo francese di musica elettronica mista a venature pop permeate da una spiccata vocazione nei confronti della fantascienza e dell’avvenirismo, si sono ufficialmente sciolti dopo 28 anni. La separazione è stata annunciata mediante un video su YouTube con una clip dal titolo “Epilogue”, contenente le date 1993-2021. Un gelido epitaffio confermato dalla loro producer, Kathryn Frazier, la quale ha confermato la separazione a Pitchfork, senza tuttavia fornire ulteriori approfondimenti alla notizia, che è diventata in poco tempo una delle più chiacchierate sul web.

Si registra così la fine di una lunga partnership tra Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, che si sono uniti artisticamente a Parigi, avendo precedentemente suonato insieme nel gruppo rock Darlin. La musica e le melodie di quel gruppo erano state descritte con disprezzo come un “daft punky trash” in una recensione del Melody Maker, e proprio da quelle parole i due presero spunto per dare vita alla leggenda Daft Punk.

I DAFT PUNK SI SCIOLGONO: 6 GRAMMY CONQUISTATI

La notizia dello scioglimento dei Daft Punk ha mandato in crisi milioni di fans del duo francese, colti di sorpresa da un annuncio neanche lontanamente immaginabile. Il più grande successo della coppia, neanche a dirlo, è stato “Get Lucky”, che ha raggiunto il numero 1 in tutto il mondo nel 2013, con Pharrell Williams e Nile Rodgers. Fu, in particolare, il singolo principale del loro quarto album in studio, Random Access Memories, pubblicato più tardi quell’anno, che ha registrato anche collaborazioni con Giorgio Moroder e Julian Casablancas. I Daft Punk hanno ricevuto dodici nomination ai Grammy Awards, vincendone sei. Quattro di queste vittorie sono giunte nel 2013 per Random Access Memories e Get Lucky, eletti disco e album dell’anno. Il duo è stato anche coinvolto in una serie di progetti cinematografici: “Electroma” (2006) era un film di fantascienza diretto e scritto dalla coppia, su due robot che tentano di passare per umani, mentre “Interstella 5555” è un film anime che ha fornito la colonna sonora di Tron: Legacy (2010).