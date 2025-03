I dannati e gli eroi, film su Rete 4 diretto da Patrick Ford e Willis Goldbeck

La programmazione di Rete 4 prevede la messa in onda, lunedì 25 marzo 2025, alle ore 16:30, del film western dal titolo I dannati e gli eroi. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense realizzato nel 1960 da Patrick Ford e Willis Goldbeck e diretto dal grande regista John Ford, uno tra i più grandi film maker di questo genere, ricordato per lavori quali Furore, Il traditore e Sentieri selvaggi. Le musiche hanno invece la firma di uno dei compositori più prolifici del mondo del cinema, ovvero Howard Jackson, autore delle colonne sonore di oltre 400 progetti, tra cui Broadway (1929), Supernatural (1933) e L’impero dell’odio (1963).

Grande Fratello, Helena incredula per Chiara Cainelli in finale/ Battuta epica sugli aiuti di Alfonso e Zeudi

Il cast principale del film I dannati e gli eroi è composto da alcuni attori molto famosi in quegli anni, in particolare: Woody Strode, che in quello stesso anno ha vinto il Golden globe per la sua performance in Spartacus; Jeffrey Hunter, che aveva già lavorato con Ford in Sentieri selvaggi (1956) e L’ultimo urrà (1958); infine Constance Towers, che aveva già collaborato con il regista l’anno precedente in Soldati a cavallo (1959).

Eugenio Quaini, chi è il marito di Mina/ Dall'incontro negli anni '70 al matrimonio segreto nel 2006

Nel cast anche: Willis Bouchey, Carleton Young, Billie Burke, Juano Hernández e Judson Pratt.

La trama del film I dannati e gli eroi: il razzismo nel vecchio West

I dannati e gli eroi racconta la storia del sergente Braxton, un uomo nero che, nonostante il colore della sua pelle, è riuscito a costruire una carriera brillante ed è rispettato da tutti i suoi compagni e dai superiori.

Un giorno, però, Braxton viene accusato di avere stuprato una ragazza bianca che abita nella zona e, ben sapendo quali siano i pregiudizi verso di lui, decide di scoprire la verità da solo.

Proprio per evitare d’essere condannato ingiustamente, l’uomo diserta e si stabilisce nel territorio degli Apache, dove la giustizia bianca non può arrivare.

Purtroppo, però, questa soluzione non è esente da problemi, poiché i pellerossa sono tutt’altro che un popolo pacifico e, un giorno, attaccano una proprietà al confine, tentando di aggredire una giovane donna di nome Mary Beecher.

Giancarlo Magalli: “Proposi Fabio Fazio a Raffaella Carrà ma ha ringraziato solo lei”/ “Solo un invito…”

Braxton non è disposto a restare a guardare così, nonostante il pericolo di essere arrestato, mette in salvo la donna consegnandola alle autorità che possono proteggerla ma che, allo stesso tempo, lo arrestano a causa delle accuse a suo carico. L’ultima speranza per l’uomo è nelle mani del giovane tenente Cantrell, convinto della sua innocenza e pronto a scoprire la verità sul vero responsabile di quel crimine. Riuscirà Cantrell a trovare le prove necessarie a scagionare il collega o le sorti di Braxton sono ormai decise?