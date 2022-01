I dannati e gli eroi/ Su Rete 4 il film del grandissimo regista John Ford

I dannati e gli eroi, film di Rete 4 diretto da John Ford

I dannati e gli eroi è un film western che andrà in onda oggi, 18 gennaio, a partire dalle 16,35 su Rete 4. La pellicola è stata diretta nel 1960 dal grande John Ford. Questi è uno dei più grandi registi della storia del cinema in grado di vincere l’Oscar come miglior regista per i film Il traditore, Furore, Com’era verde la mia valle e Un uomo tranquillo.

Gli interpreti sono: Jeffrey Hunter, Constance Tower, Woody Strode, Willis Bouchey. Straordinarie sono anche le musiche curate da Howard Jackson. Quest’ultimo ha lavorato con grandissimi registi come Frank Capra, Ludwig Berger e molti altri ancora. L’ultimo film con nel quale ha lavorato è FBI Code del 1962, morirà quattro anni dopo.

I dannati e gli eroi, la trama del film: lo svolgimento del processo

Il filo conduttore del film I dannati e gli eroi è lo svolgimento del processo, su cui vengono inserite le scene tipiche del western grazie ad un uso molto grande di flashback sulla base delle deposizioni dei testimoni. Un sergente di colore Braxton Rutledge, vanta tanti anni di servizio ed è stimato da tutti i suoi colleghi e dai superiori. Un giorno, purtroppo, viene accusato di aver violentato e ucciso ua ragazza bianca della cittadina e temendo di essere giudicato dai bianchi, decide di fuggire nel territorio degli Apache. Giunto nel posto, ha la possibilità di compiere un grande atto eroico, infatti, salva una signorina di nome Mary Beecher da un gruppo di pellerossa che avevano distrutto la sua fattoria e ucciso il padre. Riesce ad aiutare la donna e si consegna alle autorità militari. La fortuna vuole che durante il processo viene difeso dal giovane tenente Tom Cantrell che nonostante i pregiudizi e le ostilità dovuti al colore della pelle riesce a scoprire la verità.

