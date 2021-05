I dannati e gli eroi/ Su Rete 4 il film western di John Ford (oggi, 25 maggio)

I dannati e gli eroi andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di martedì 25 maggio, alle ore 16.30. Si tratta di un film western del 1960 diretto da John Ford (Com’era verde la mia valle, Ombre rosse, La battaglia di Alamo) ed interpretato da Woody Strode (I professionisti, L’uomo che uccise Liberty Valance, C’era una volta il West), Constance Towers (Soldati a cavallo, Il bacio perverso, Il corridoio della paura), Jeffrey Hunter (Il re dei re, Sentieri selvaggi, La grande sfida) e Billie Burke (Il mago di Oz, La via dell’impossibile, Il paradiso delle fanciulle). L’ambientazione western fa da contorno per un thriller procedurale, con un risultato molto insolito per i film di Ford.

I dannati e gli eroi, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de I dannati e gli eroi. Anno 1881. Il sergente di colore Braxton Rutledge (Woody Strode) è sotto processo per duplice omicidio. Secondo l’accusa avrebbe violentato e quindi ucciso una giovane bianca del forte, per poi assassinarne anche il padre. A difenderlo in tribunale pensa un giovane tenente del suo stesso reggimento, che crede in lui nonostante l’ostilità generale verso Braxton. Si tratta di un afroamericano accusato di avere ucciso una ragazza bianca e questo influenza negativamente l’opinione pubblica e quella della giuria.

La vicenda viene ricostruita, durante il processo, tramite una serie di flashback. Dopo la violenza e gli omicidi Braxton, temendo le conseguenze del suo gesto, sarebbe fuggito dal forte per nascondersi in territorio Apache. Secondo la difesa però si è trattato solo di una normale reazione di paura: Braxton, di colore e accusato dell’omicidio di due bianchi, sa bene che la giustizia avrà un corso a lui sfavorevole e decide di darsi alla fuga per evitare un linciaggio. Grazie alla ricostruzione del tenente Cantrell (Jeffrey Hunter), però pian piano la verità viene a galla, fino all’identificazione del vero assassino.

