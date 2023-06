I-Days Milano Coca-Cola 2023, concerto del 30 giugno / Scaletta, date e informazioni

I-Days Milano Coca-Cola 2023, questa sera concerto Trevis Scott

Questa sera, 30 giugno, si aprono ufficialmente i I-Days Milano Coca-Cola 2023, una serie di eventi musicali nella capitale della moda. Il primo artista ad esibirsi per la prima volta in Italia è il rapper Travis Scott, che con il suo stardom urban delizierà il pubblico per tutta la serata.

I cancelli del I-Days Milano Coca-Cola 2023 si apriranno alle 14:00, per poi dare spazio all’esibizione di due artisti italiani molto apprezzati anche sulla scena internazionale. Alle 18:00 il palco sarà di AVA, talentuoso producer multiplatino che accompagnerà il pubblico fino alle 19:30. Dalle 19:30 si esibirà CAPO PLAZA uno dei rapper più noti e apprezzati in Italia e all’estero. Alle 21:00 si esibirà, dunque, Travis Scott.

I-Days Milano Coca-Cola 2023: scaletta della serata

Nella prima serata del concerto I-Days Milano Coca-Cola 2023, previsto per il 30 giugno, si esibirà la star internazionale Travis Scott, preceduto da Ava e Capo Plaza. Al momento, come riporta newsic.it, è già disponibile la scaletta dell’evento musicale per questa sera:

Hold That Heat

(Southside cover)

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS

(THE SCOTTS song)

Upper Echelon

NO BYSTANDERS

CAROUSEL

Praise God

(Kanye West cover)

MAFIA

Raindrops (Insane)

(Metro Boomin cover)

Trance

(Metro Boomin cover)

Antidote

Said My Grace

(Offset cover) (with Offset) (Unreleased; live debut)

SICKO MODE

goosebumps

I-Days Milano Coca-Cola 2023: info sulle altre serate

I-Days Milano Coca-Cola 2023 sono quattro serate dedicate alla musica, che inizieranno il 30 giugno e termineranno il 15 luglio. L’1 luglio ci sarà un doppio concerto che vedrà esibirsi LIAM GALLAGHER star del britpop e i THE BLACK KEYS band che ha conquistato 14 nomination ai Grammy Awards. La serata si concluderà con la band rock NOTHING BUT THIEVES.

Il 2 luglio sarà la volta dei RED HOT CHILI PEPPERS band che non ha bisogno di presentazioni. Mentre a chiudere l’I-Days Milano Coca-Cola 2023 ci sarà il ritorno dei ARCTIC MONKEYS, preceduti dalla band svedese THE HIVES e il giovane prodigio musicale WILLIE J HEALEY.

