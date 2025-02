Con i dazi di Trump, la battaglia commerciale tra Stati Uniti ed Europa è entrata nel vivo, sebbene non abbia ancora specificato quali settori intende colpire. Questo nuovo confronto ha suscitato preoccupazioni in Europa, che ora si prepara a fronteggiare le ripercussioni di questi provvedimenti economici, le cui dimensioni restano ancora parzialmente sconosciute.

I dazi imposti da Trump: i settori coinvolti e la risposta dell’Europa

Trump ha parlato delle automobili come uno dei settori coinvolti, ma ha lasciato molte altre aree in sospeso, alimentando incertezze su quali altri ambiti potrebbero essere colpiti dai nuovi dazi. L’unica cosa certa al momento è che i dazi saranno fissati al 25%, e l’Unione Europea dovrà prepararsi ad affrontare le conseguenze di questa decisione. In risposta a questa situazione, Valdis Dombrovskis, commissario europeo per gli Affari economici, ha commentato con rammarico le intenzioni di Trump di imporre dazi sull’Europa. “Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, ma riteniamo che questi provvedimenti siano completamente ingiustificati”, ha dichiarato.

Ha poi sottolineato che, oltre a danneggiare l’economia europea, gli effetti negativi si estenderebbero anche agli Stati Uniti e a molti altri Paesi. “C’è il rischio che l’intero sistema economico globale si frammenti”, ha avvertito Dombrovskis. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, a medio termine il PIL globale potrebbe ridursi del 7%, una perdita equivalente a quella dell’intero PIL di Germania e Francia. Gli impatti sarebbero dunque enormi e ben visibili.

Dombrovskis ha spiegato chiaramente che l’Unione Europea vuole evitare a tutti i costi uno scenario di conflitto economico. Nonostante ciò, l’Europa continuerà a cercare di dialogare con gli Stati Uniti in maniera costruttiva. Tuttavia, se la situazione lo richiederà, sarà pronta a rispondere con misure adeguate, come contro dazi, in modo deciso ma proporzionato. L’obiettivo principale rimane quello di tutelare le imprese, i lavoratori e i consumatori europei. La fiducia nei confronti degli Stati Uniti, ha aggiunto, non può più essere data per scontata. In questo contesto, è arrivato il momento di concentrarsi sul rafforzamento delle capacità difensive dell’Europa, aumentando gli investimenti nel settore della difesa.

I dazi imposti da Trump: l’Europa si prepara a rispondere

Si sta facendo sempre più evidente la necessità di rafforzare gli sforzi per sostenere l’economia e la sicurezza in Europa. Dombrovskis ha spiegato che quasi tutti gli Stati membri dell’Unione sono ormai consapevoli dell’importanza di una maggiore flessibilità fiscale. “Stiamo studiando le possibili modifiche al nostro Bilancio per affrontare al meglio questa situazione”, ha affermato, sottolineando che ogni intervento dovrà essere mirato e misurato. Per i Paesi con alti livelli di debito, ogni decisione sarà presa con attenzione, valutando la loro capacità di gestire il debito, ma sempre nel rispetto delle normative europee.

Il commissario ha anche parlato della crescente necessità di investire nella difesa, spiegando che l’obiettivo del 2% del PIL per le spese in ambito Nato è solo un punto di partenza. Vista l’attuale situazione geopolitica e le minacce sempre più presenti, l’Unione Europea dovrà probabilmente aumentare gli investimenti in sicurezza. “Ci sono Paesi che ci minacciano apertamente, e non possiamo più permetterci di fare tagli alla difesa come facevamo dopo la fine della Guerra Fredda”, ha concluso Dombrovskis, mettendo in evidenza quanto sia urgente rafforzare la nostra protezione.