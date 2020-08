I delitti della foresta nera/ Su Rai 2 il film con Jessica Schwarz (oggi, 14 agosto)

I delitti della foresta nera andrà in onda in prima seratasu Rai 2 alle 21:20 di oggi, 14 agosto, e arriva direttamente dalla televisione tedesca. Prodotto nel 2019 è stato diretto da Marcus O. Rosenmüller mentre nel cast spiccano i due protagonisti Jessica Schwarz e Max von Thun, insieme a Nadja Bobyleva, David Zimmerschied e Roeland Wiesnekker. La pellicola di genere giallo è stata distribuita in patra da Zweites Deutsches Fernsehen. Nel settore tecnico si distinguono Anna Tebbe che ha scritto la sceneggiatura, Stefan Spreer addetto alla fotografia, il montaggio di Claudia Klook e le coinvolgenti musiche di Dominik Giesriegl.

I delitti della foresta nera, la trama del film

I delitti della foresta nera inizia quando una ragazza, la nipote dell’attuale sindaco di Una Klosterbach viene ritrovata priva di vita in un lago della tenebrosa Foresta Nera. In queste zone viene narrata la leggenda secondo la quale sarebbero gli spiriti del lago a prendere le persone e trascinarle tra le acque. Tutto fa pensare ad un suicidio, ad una ragazza scontenta che ha deciso di farla finita ma l’agente Maris Bächle e il nuovo arrivato Konrad Diener sospettano che ci possa essere di più dietro a questa tragedia.

Poco dopo i loro dubbi vengono confermati quando un’altra donna vola giù da un dirupo con la bici e si scopre un collegamento tra le due vittime. Entrambe, oltre a conoscersi avrebbero infatti incontrato in gran segreto una persona ancora sconosciuta. Gli indizi puntano ad un professore di teologia rientrato in città dopo tanti anni passati all’estero ma i segreti che si nascondono dietro questa storia potrebbero addirittura risalire alla fine della Seconda guerra mondiale.



