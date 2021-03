I dieci comandamenti parte 1/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 31 marzo)

I dieci comandamenti parte 1 andrà in onda oggi, mercoledì 31 marzo, su Rete 4 alle ore 16.35. The Ten Commandments è una pellicola del 1956 girata da Cecil B. DeMille, regista e produttore cinematografico statunitense. Alla fine degli anni Venti è uno dei membri fondatori dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, una società nata per migliorare e promuovere il cinema a livello mondiale. Il regista ha vinto il premio Oscar e il Golden Globe come miglior film per Il più grande spettacolo del mondo nel 1953. I dieci comandamenti parte 1 è il remake del medesimo film diretto nel 1923 dallo stesso regista, che è anche il produttore. Inoltre si tratta dell’adattamento cinematografico del secondo libro del Pentateuco: il Libro dell’Esodo. Le musiche sono composte da Elmer Bernstein, compositore statunitense, autore di svariate soundtrack cinematografiche e di composizioni classiche. Bernstein ha scritto le musiche per più di duecento film e show televisivi e ha ricevuto quattordici candidature ai premi Oscar, vincendone uno solo per Millie (Thoroughly Modern Millie) nel 1968.

I dieci comandamenti parte 1, la trama

I dieci comandamenti parte 1 racconta la storia di Mosè (Charlton Heston), il bambino ebreo salvato dalla madre Yochabel dopo il massacro ordinato dal faraone egiziano Ramesse I (Yul Brynner). Il sovrano, dopo aver saputo dagli astrologi di corte che nel futuro sarebbe arrivato un uomo, un Liberatore, mandato da Dio sulla Terra, per liberare il popolo israelita dagli egiziani, comincia a sterminare i neonati ebrei. Il piccolo Mosè viene trovato dalla figlia del faraone, principessa Bithia (Nina Foch) che lo cresce. Mosè diventa principe d’Egitto e, quando scopre le sue vere origini, rinuncia alla vita di lussi, affronta il faraone Ramesse II e libera il suo popolo dalla schiavitù.

