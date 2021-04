I dieci comandamenti parte 2/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 1 aprile)

I dieci comandamenti parte 2 vain onda oggi, giovedì 1 aprile, su Rete 4 alle ore 16.35. Il film fu girato nel 1956 e diretto da Cecil B. DeMille, regista statunitense. DeMille è considerato come uno dei fondatori della settima arte, interessato al mondo dello spettacolo fin da giovane viene introdotto grazie al padre che, con la moglie, scriveva testi teatrali. Fin dagli esordi, all’inizio del Novecento, Cecil B. DeMille fonda una casa di produzione cinematografica, la DeMille Play Company, e nel 1913 dà vita, con Samuel Goldwyn e a Jesse L. Lasky, alla Jesse Lasky Feature Play Company, che diventerà poi la Paramount Pictures. Dagli anni Venti diviene noto come regista di svariati film biblici. I dieci comandamenti – parte 2 è l’adattamento cinematografico del secondo libro del Pentateuco: il Libro dell’Esodo. Il soggetto è scritto da J.H. Ingraham, A.E. Southon e Dorothy Clarke Wilson, mentre la sceneggiatura da Aeneas MacKenzie, Jesse L. Lasky Jr., Jack Gariss e Fredric M. Frank. Gli effetti speciali sono realizzati da John Fulton, un effettista statunitense, noto dagli anni Trenta del Novecento. Ha vinto due Oscar ai migliori effetti speciali con L’uomo meraviglia (1945) e I dieci comandamenti (1956).

I dieci comandamenti parte 2, la trama del film

I dieci comandamenti parte 2 racconta le vicende legate alla storia di Mosè (Charlton Heston), il bambino ebreo che, dopo aver affrontato il faraone Ramesse II, libera il suo popolo dalla schiavitù egiziana. Inizialmente Mosè cerca di ottenere la liberazione del popolo ebreo in modo pacifico, ma senza successo. Ramesse II ordina infatti che gli ebrei lavorino ancora più faticosamente. Dopo una serie di vicissitudini, mentre il faraone e i suoi sacerdoti stanno celebrando un rituale in onore del dio Nilo, Mosè e Aronne (John Carradine) annunciano che il fiume si tingerà di sangue se Ramesse II non si piegherà al volere divino. Il sovrano egiziano si rifiuta e il profeta ordina ad Aronne di stendere il bastone sulle acque del Nilo che, magicamente, diventano rosse. Seguono una serie di terribili piaghe: dall’invasione delle rane alle zanzare, dalle locuste alle mosche; dallo sterminio del bestiame fino alle ulcere sugli animali e sugli uomini. Il popolo chiede supplicante a Ramesse II di liberare gli ebrei, ma egli non cede. Mosè minaccia quindi di punire l’Egitto con altre due piaghe: una grandinata infuocata e l’oscurità per tre giorni.

