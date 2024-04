I dieci comandamenti, Rete 4/ Trama del film con Charlton Heston, oggi pomeriggio 7 aprile 2024

I dieci comandamenti, diretto da Cecil B. DeMille in onda su Rete 4

I film I dieci comandamenti andrà in onda domenica 7 aprile, alle ore 14,15, nel primo pomeriggio di Rete 4. Si tratta di una pellicola del 1956 diretta da Cecil B. DeMille, di genere epico e drammatico.

Il cast del film I dieci comandamenti è composto da attori noti all’epoca tra i quali è bene evidenziare Charlton Heston che recita nel ruolo di Mosè, protagonista del film. Ci sono poi Yul Brynner che interpreta Ramesse, la bellissima Anne Baxter nei panni della Regina Nefertari, Edward G. Robinson è il giovane Dathan e altri attori celebri dell’epoca.

La trama de I dieci comandamenti: la vita da Mosè e le tavole della Legge

Ne I dieci comandamenti, il faraone Egiziano è allertato dagli astrologi di corte che lo avvisano della nascita di un singolo uomo che porterà alla distruzione dell’Impero. Lo esortano allora a uccidere tutti gli schiavi ma l’uomo, conscio della ricchezza che ottiene dal popolo israeliano, decide di uccidere solo i neonati.

Una schiava, insieme alla figlia Miriam, decide di portare in salvo il proprio primogenito mettendolo dentro una cesta e abbandonandolo sul Nilo. La figlia dell’imperatore Bithia fa il bagno poco lontano, mentre nuota sola, nota la cesta e decide di adottare il piccolo chiamandolo Mosè, cioè salvato dalle acque. Mosè è ormai adulto e insieme a Ramesse, figlio di Seti, si contende il titolo di sovrano, a cui spetterà in sposa la bella Nefertari, interessata a Mosè e non all’antipatico faraone.

A questi Seti ordina di costruire una città mentre a Ramsesse di cercare il Liberatore tanto atteso dal popolo di schiavi e ucciderlo. Per farlo, si servirà di Dathan, schiavo che presta servizio agli egizi. La vera madre di Mosè rimane incastrata con una cintura nella pietra e nessuno, se non Giosuè e Mosè stesso, accorre in suo aiuto. L’uomo guiderà il popolo verso le riserve di grano offrendogli del cibo.

Una schiava confessa a Nefertari le vere origini di Mosè ma la donna decide di ucciderla perché una tale notizia può rovinare la sua reputazione. Giunto Mosè scorge la coperta e costringe la principessa a confessare la verità, con ancora poche prove in mano, Mosè si reca dagli schiavi per avere maggiori informazioni. Qui ascolta in segreto delle conversazioni che lo convincono delle sue umili origini: si veste da schiavo e non rinnega la sua vera natura.

Nefertari, che lo riconosce, lo fa mandare sulle sue navi e lo convince, grazie al sentimento che prova, a tornare a palazzo in modo da avere la possibilità, diventando Faraone, di salvare il suo popolo. Prima però desidera liberare la schiava ma, per sua sfortuna viene Mosè visto da Dathan e dunque consegnato a Seti che decide per punizione di abbandonarlo nel deserto al fato.

Mosè raggiunge un’oasi e incontra tre donne, figlie di un pastore che lo assumerà promettendogli una delle sue figlie in sposa. Mosè sceglie Sefora, timorata di Dio e molto saggia. Sul monte Sinai assisterà alla prima apparizione di Dio, che lo guiderà verso la liberazione delgi ebrei.











