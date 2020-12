I Dik Dik, Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti: l’addio a Erminio Salvaderi/ Ci hai lasciato a piangerti

Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti, componenti dei Dik Dik, dicono addio ad Erminio Pepe Salvaderi dei Dik Dik con un messaggio struggente pubblicato sulla loro pagina ufficiale. Con la morte di Pepe, come lo chiamavano gli amici e i fans, Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbeti non perdono solo un collega, ma soprattutto un amico, un fratello con cui hanno condiviso anni di vita insieme regalando emozioni al pubblico attraverso le canzoni con cui hanno regalato emozioni al pubblico. La morte di Pepe Salvaderi ha spiazzato i fans che non si aspettavano di leggere uno struggente messaggio d’addio sulla pagina ufficiale dei Dik Dik con cui hanno ricordato, per l’ultima volta, il grande amico che si è spento improvvisamente lasciando un vuoto anche nel cuore dei fans che sono cresciuti con la musica dei Dik Dik.

Il messaggio d’addio dei Dik Dik ad Erminio Salvaderi

Sono parole scritte con il cuore e dettate dall’affetto quelle scritte da Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti, su Facebook per dire addio ad Erminio Salvaderi. “Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre”, hanno scritto Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti. Anche i fans hanno voluto ricordare Erminio commentando il post scritto sulla pagina ufficiale dei Dik Dik. “Insieme avete fatto la storia della musica italiana. Pepe resterà per sempre nei cuori di tutte le generazioni che hanno ascoltato la vostra musica. Vi sono vicino con tanto affetto”, ha scritto un fan. “Ciao Pepe che la terra ti sia lieve. Sicuramente suonerai in cielo concerti meravigliosi, come quelli che per tanti anni ci hai regalato con i tuoi amici di una vita, Lallo e Pietruccio”, scrive un altro.



