I dominatori della prateria/ Su Rete 4 il film con Henry Silva

I dominatori della prateria, film di Rete 4 diretto da David Lowell Rich

I dominatori della prateria andrà in onda dalle 16,55 di oggi, 26 aprile, su Rete 4. La pellicola è diretta da David Lowell Rich, gli interpreti principali sono: Henry Silva, Guy Stockwell, Bradford Dilmann, Don Murraay, Abby Dalton e Leslie Nielsen.

Film western di spessore è indirizzato a un pubblico adulto che ama questo tipo di lavori con la pazienza di chi non si interroga più di tanto ma ama soprattutto le scorribande nelle praterie.

I dominatori della prateria, la trama: un ex soldato e un duro attacco

La vicenda de I dominatori della prateria si svolge nel vecchio West, dove un ex soldato subisce un duro attacco dagli indiani, ma fortunatamente, grazie al tempestivo aiuto di uno dei capi riesce a rimanere indenne. L’astuto uomo, prende subito consapevolezza che alcune tribù indiane sono in agitazione, infatti, sono in possesso di alcune pericolose armi moderne. L’ex soldato non si lascia scoraggiare dall’amara scoperta e decide di mettere a conoscenza della realtà il comandante del forte più vicino.

L’uomo, per ringraziarlo del coraggio dimostrato, lo incarica di trasportare una grossa quantità di munizioni per rinforzare una delle guarnigioni in pericolo. Durante il viaggio, la scorta al seguito dell’ex soldato viene assalita da da un gruppo di pellirosse, ma grazie al coraggio dell’ex soldato e del suo amico capo indiano viene impedita una strage ricca di sangue.

