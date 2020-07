I due carabinieri/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Enrico Montesano (13 luglio)

I due carabinieri va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1984 dalla casa cinematografica di Mario e Vittorio Cecchi Gori con la distribuzione ai botteghini che è stata curata dalla CEIAD Columbia. La regia di questo film è stata affidata a Carlo Verdone il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Piero De Bernardi e Leonardo Benvenuti. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Antonio Siciliano con le musiche composte da Fabio Liberatori mentre il ruolo di direttore della fotografia stato affidato a Danilo Desideri. Nel cast sono presenti oltre lo stesso Carlo Verdone anche Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, John Steiner e Guido Celano.

I due carabinieri, la trama del film

Ecco la trama de I due carabinieri. Marino, volendo seguire quella che è una tradizione di famiglia ossia quella di diventare un carabiniere, decide di intraprendere questo percorso formativo. Marino è un ragazzo piuttosto chiuso, ma anche particolarmente orgoglioso. Nell’accademia dove vengono formati nuovi carabinieri, incontra un romano di nome Glauco che invece è estremamente estroverso e che ha deciso di diventare un carabiniere per risolvere una volta per tutte le sue esigenze di natura economica. Durante il corso formativo, iniziano a sancire una certa amicizia attraverso la quale si rendono protagonisti di alcuni divertenti episodi.

Dopo il classico giuramento, si ritrovano anche in servizio insieme, in quanto vengono destinati ad una caserma dove incontrano anche un altro nuovo carabiniere di nome Adalberto. Quest’ultima è una persona molto semplice e per certi versi caratterizzata anche da un animo sensibile, probabilmente anche troppo. Si ritrovano quindi a lavorare come carabinieri a Roma e vengono impiegati in diversi servizi come ad esempio quello di effettuare piantonamento in ospedale per tenere sotto controllo un detenuto malavitoso.

Il boss, rendendosi conto di come i due carabinieri siano ingenui, riesce a sfruttare le loro incertezze e quindi a scappare con l’aiuto di un complice dall’ospedale. Una volta che si rendono conto di quanto fatto dal boss, prendono un taxi e lo inseguono fino a ritrovarlo e quindi riportarlo nella sua stanza di ospedale. Un giorno Marino riceve la visita di Rita che è sua cugina. Lei è una splendida donna di cui lo stesso Marino è stato sempre invaghito e pertanto vorrebbe che rimanesse senza fidanzato per tutta la vita. La bella Rita rapisce letteralmente il cuore di Glauco.

Tra di loro c’è una certa sintonia per cui Marino, volendo assolutamente scongiurare la possibilità che possa nascere un amore tra i due, decide di farsi trasferire in maniera tale da non dare più motivo ai due di potersi incontrare. Sarà proprio la bella Marina a mettere del pepe nella relazione di amicizia tra i due carabinieri che si troveranno, molto presto, a scontrarsi per diverse vicende. Tuttavia, alla fine Marino saprà apprezzare l’amicizia di Glauco e soprattutto accettare l’amore che è nato con sua cugina Rita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA