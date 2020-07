I due Maggiolini più matti del mondo/ Su Rete 4 il film con Franco e Ciccio

I due Maggiolini più matti del mondo va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1970 dalla casa cinematografica Antheo Cinematografica la cui distribuzione è stata curata dalla CIDIF. La regia di questo film è stata affidata a Giuseppe Orlandini con soggetto e sceneggiatura di Roberto Gianviti mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Coriolano Gori. Nel cast sono presenti tanti nomi noti del genere commedia all’italiana tra cui Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Silvana Bacci, Flora Carosello, Emanuela Fallini e Fiorenzo Fiorentini.

I due Maggiolini più matti del mondo, la trama del film

Ecco la trama de I due Maggiolini più matti del mondo. Franco e Ciccio sono due fratelli di origine siciliane che portano avanti un’attività commerciale nella loro città natale. In ragione della bella stagione e soprattutto delle temperature piuttosto elevate, i due fratelli decidono di trascorrere senza mogli e figli un weekend presso la loro casa al mare anche esoprattutto per dedicarsi alla pesca. Durante il tragitto che avviene a bordo del loro maggiolino rosso, si imbattono in una pattuglia dei vigili urbani che sta facendo un posto di blocco. Purtroppo Ciccio che era alla guida si rende conto di aver dimenticato nel negozio non solo il portafoglio, ma con esso tutti i documenti compresa la patente di guida. Franco cerca di rimediare alla situazione, ma il risultato sarà quello che i due verranno portati in commissariato per effettuare degli approfondimenti sulla loro situazione. Dopo aver chiarito il tutto e soprattutto dopo aver ricevuto una salata multa, si rimettono in marcia per raggiungere la meta delle loro vacanze incontrando una bella coppia di donne che sta facendo autostop.

Franco non vuole lasciarsi sfuggire questa situazione per cui invita suo fratello Ciccio a fermarsi ma non appena l’auto si arresta da un cespuglio spuntano fuori altri 4 ragazzi. Così i poveri Franco e Ciccio sono costretti a dare un passaggio ai sei in una situazione piuttosto complicata portandoli direttamente al mare.

Purtroppo per loro gli autostoppisti decidono anche di restare ospiti per qualche ora all’interno della casa dei due fratelli consumando ogni genere di provvista e soprattutto distruggendo gran parte del soggiorno e delle altre stanze per via della loro eccessiva esuberanza. Intanto le mogli di Franco e Ciccio, apprendono dalla televisione che tre evasi si trovano nella zona dove è ubicata la casa al mare. Temendo il peggio le due mogli insieme ai figli e alle suocere di Franco e Ciccio si mettono in viaggio per dare supporto ai propri mariti. Una volta sul posto, vengono a sapere che a causare tutta questa distruzione siano stati proprio gli evasi. Questa bugia avrà delle ripercussioni in quanto proprio i malviventi si presenteranno dopo qualche ora all’interno della struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA