Oggi pomeriggio andrà in onda su Rete 4 il film I due marescialli, con un cast incredibile: Totò e Vittorio De sica, tutte le curiosità!

Oggi 5 luglio 2025 va in onda su Rete 4 il film cult “I due marescialli“, pellicola del 1961 con Vittorio De Sica e Totò, una combo che ha reso la storia popolare in tutta Italia e non solo. Di cosa parla? La trama è molto semplice: il protagonista della vicenda è un ladro di paese che in seguito a tanti piccoli furti e dispetti qua e là, viene finalmente beccato dai carabinieri. Il malvivente è Antonio Capurro, che si è vestito da prete e ha rubato a un viaggiatore una valigia piena di beni.

Viene arrestato dal maresciallo Antonio Capurro, ma siccome siamo nella Seconda Guerra Mondiale, succede di tutto: durante l’arresto un bombardamento distrugge il comando dei carabinieri e il ladruncolo non ci pensa due volte! Ruba una divisa e si traveste per scappare, ma prima di fuggire, inizia a vestire da prete il maresciallo che si trova a terra svenuto dopo l’esplosione. Ed è così che iniziano una serie di vicende tragicomiche, con Capurro (il ladro) che si trova a controllare il paese nei panni di un finto maresciallo mentre il falso prete si trova a vivere in una chiesa insieme ad alcuni rifugiati.

I Due Marescialli, dove vederlo oggi su Rete 4: in diretta e in streaming

Per qualche motivo, Cotone e Capurro arrivano a pattuire di continuare questa manfrina mentre tutto intorno continuano le vicende storiche dell’epoca, con la successiva liberazione del paese, l’arrivo degli alleati, e tanti altri risvolti per i due protagonisti. Il film I due marescialli è di Sergio Corbucci ed è stato girato vicino a Roma nella località di Castel San Pietro Romano. Durante la scrittura della trama, però, il regista fu costretto a cambiare alcune dinamiche per via della censura dell’epoca e anzi, rivoluzionò completamente il corso della vicenda.

Con Totò, Vittorio De Sica, Franco Giacobini, Arturo Bragaggia, Elvi Lissiak, Gianni Agus e Olimpia Cavalli, I due marescialli va in onda oggi 5 luglio 2025 alle ore 16.40 su Rete 4 per un tuffo nel passato con due mostri sacri del cinema italiano. Il film sarà visibile anche su Mediaset Infinity in streaming.