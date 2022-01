I DUE PARÀ/ La brillante satira di Lucio Fulci con Franco e Ciccio

Un gioiello in home video, una delle pellicole più interessanti della meravigliosa filmografia di Lucio Fulci con il duo che ha fatto divertire milioni di italiani, Franco e Ciccio. Stiamo parlando de I due parà, la commedia satirica del 1966, finalmente disponibile in dvd grazie a Mustang.

SINOSSI I DUE PARÀ – Franco e Ciccio Impallomeni, due disperati artisti di strada siciliani, sognano come molti altri di fare fortuna negli Stati Uniti d’America, e si imbarcano nell’avventura. Ma la nave è quella sbagliata e si ritrovano, loro malgrado, a Nueva Quiracao, terra sudamericana sconvolta dalla rivoluzione. Finiti in un campo di concentramento, vengono liberati da una squadra di parà Usa e mescolati tra le loro fila, per generare confusione tra i nemici. Dopo una serie di malintesi, i due vengono nuovamente catturati e imbarcati in un velivolo diretto in Vietnam.

Ciccio Ingrassia, come è morto/ Gravi problemi respiratori prima del decesso

I due parà è un punto di vista comico sull’intervento degli Stati Uniti d’America in Vietnam. Nel Paese a stelle e strisce sono stati girati decine di film, prettamente di carattere storico e drammatico, mentre qui Lucio Fulci ha deciso di operare una scanzonata satira. Il successo della pellicola è legato certamente a Franco e Ciccio, in un periodo particolarmente positivo della loro cinematografia. Le gag sono spassose e consentono alle spettatore di trascorre un’ora e mezza di spensieratezza. Il finale, inoltre, è semplicemente straordinario.

Giampiero Ingrassia, figlio di Ciccio/ “Papà era di tutti, io come padre? Voto 9"

Oltre Franco e Ciccio, nel cast de I due parà troviamo Umberto D’Orsi, Roberto Camardiel, Monica Randall, Luis Peña, Ignazio Leone, Enzo Andronico, Luciano Bonanni, Franco Morici.

I due parà di Lucio Fulci è disponibile in dvd

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

L'esorciccio/ Su Rete 4 il film con Ciccio Ingrassia (oggi, 30 agosto 2020)

© RIPRODUZIONE RISERVATA