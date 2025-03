I due superpiedi quasi piatti, film su Rete 4 diretto E.B. Clucher

La programmazione televisiva di Rete 4, per sabato 8 marzo 2025, prevede la messa in onda in prima serata, alle ore 21:25, di un film molto amato, ovvero I due superpiedi quasi piatti.

Questa pellicola è una co-produzione di Italia e Stati Uniti del 1977 e vede alla regia E.B. Clucher, alias Enzo Barboni, cineasta italiano diventato famoso per avere girato il cult movie Lo chiamavano Trinità… e il suo sequel …continuavano a chiamarlo Trinità.

La colonna sonora è invece stata curata dagli Oliver Onions, duo musicale composto dai fratelli De Angelis, che in precedenza aveva collaborato in diverse occasioni con Clucher a partire da …continuavano a chiamarlo Trinità (1971).

Nei panni dei simpatici Wilbur e Matt, troviamo i grandi Bud Spencer e Terence Hill (rispettivamente Carlo Perdersoli e Mario Girotti) nel loro 9° progetto cinematografico insieme. Al loro fianco l’attore americano David Huddleston, che lavorerà nuovamente con la coppia di attori 6 anni più tardi in Nati con la camicia (1983).

Nel cast del film I due superpiedi quasi piatti anche Luciano Catenacci, Riccardo Pizzuti, Jill Flanter, April Clough e Emilio Delle Piane.

La trama del film I due superpiedi quasi piatti: poliziotti per caso

I due superpiedi quasi piatti racconta la storia del mastodontico Walsh (Bud Spencer) e dello scaltro Kirby (Terence Hill), due uomini disoccupati che vivono a Miami.

Un giorno i due protagonisti decidono di organizzare una rapina in un negozio della zona con l’obiettivo di diventare finalmente ricchi.

Arrivato il giorno fatidico, però, Walsh e Kirby sbagliano ingresso e finiscono per sbaglio in un ufficio in cui vengono reclutati nuovi membri per le forze di polizia.

I due, cercando di non sollevare sospetti, sono così costretti a candidarsi come reclute e iniziano così il duro allenamento come futuri agenti di polizia.

Nonostante la coppia combini un guaio dietro l’altro con la speranza di essere cacciata, il loro superiore, il capitano McBride (David Huddleston), non è disposto a mandarli via.

Al di là delle loro aspettative, Walsh e Kirby si dimostrano degli abili piedipiatti e riescono a diventare davvero poliziotti, risolvendo un complicato caso di omicidio e facendo arrestare il gruppo di narcotrafficanti responsabile di questo crimine.