I due superpiedi quasi piatti/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

I due superpiedi quasi piatti andrà in onda sabato 13 febbraio su Rete 4 alle ore 21.20. Si tratta del nono film interpretato dalla coppia nota a livello internazionale, composta da Bud Spencer e Terence Hill. La pellicola è del 1977 ed è stata diretta, scritta e sceneggiata da E.B. Clucher, regista e sceneggiatore italiano, che ha diretto la coppia in diverse occasioni, come Lo chiamavano Trinità…(1970), …Continuavano a chiamarlo Trinità (1971), Nati con la camicia (1983) e Non c’è due senza quattro (1984). Le musiche sono composte da Guido e Maurizio De Angelis, che hanno dato vita al duo degli Oliver Onions, realizzando diverse soundtrack.

I due superpiedi quasi piatti, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di I due superpiedi quasi piatti. A cavallo tra diversi generi – commedia, poliziesco e azione – I due superpiedi quasi piatti vede come protagonisti Wilbur (Bud Spencer) e Matt (Terence Hill), due disoccupati che si incontrano a Miami. Entrambi sono molto frustrati per la situazione, ma cercando di cambiare in modo radicale le loro esistenze, pianificando una rapina. Il giorno in cui devono tentare il colpo qualcosa va storto: sbagliano l’indirizzo e si ritrovano presso una stazione di polizia e, per non insospettire nessuno, si arruolano.

I due vagabondi cercano di farsi espellere dal corso di addestramento che iniziano a seguire, ma senza riuscirci. Infatti, il capitano McBride (David Huddleston) ha preso in simpatia Matt, ma detesta Wilbur. Nonostante le premesse i due ladri diventano però due poliziotti capaci, tanto da risolvere un complicato caso di omicidio e da incastrare una banda di trafficanti di droga.



