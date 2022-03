I Fantasmi di Le Havre/ Su Rete 4 il film con Barbara Cabrita

I Fantasmi di Le Havre va in onda su Rete 4 oggi, 21 marzo, a partire dalle 16,20. Il film è una produzione francese dei generi crime, drammatico e mistero e trattandosi di un film destinato alla televisione, non è mai stato distribuito al cinema. La regia è di Thierry Binisti, i protagonisti principali sono Barbara Cabrita, Frederic Diefenthal, Nicolas Marie.

I Fantasmi di Le Havre, la trama del film: un cadavere mummificato e…

Il racconto de I Fantasmi di Le Havre si svolge in un appartamento di Le Havre, in Normandia, dove, un operaio, nel mentre stava lavorando alla ristrutturazione, trova in un camino un cadavere mummificato. Delle indagini si occupano il capitano della polizia Ariane Sales e il suo amico e collega Gaspard Lesage.

Scoprire l’identità del cadavere è un’impresa abbastanza ardua e il mistero si infittisce giorno dopo giorno, sino a quando si scopre che una famiglia molto rispettata del luogo sembra essere collegata al caso.Ariane comincia a scavare nel passato della famiglia e scopre parecchi segreti compreso quello che riguarda la scomparsa della loro figlia Claire. Grazie al fatto di riportare alla luce i fantasmi del passato, vengono a galla verità inquietanti e inaspettate che riguardano da vicino proprio uno degli ispettori che si sta occupando delle indagini.

