I Fantastici 4 e Silver Surfer/ Su Italia 1 il film con Jessica Alba (25 settembre)

Questa sera, mercoledì 25 settembre, alle ore 21:10 e su Italia 1 andrà in onda I Fantastici 4 e Silver Surfer. Risalente all’anno 2007, si tratta di una pellicola statunitense diretta da Tim Story. Regista di Los Angeles, Story ha diretto il primo capitolo della saga dei Fantastici 4, di Think Like a Man, di Poliziotto in Prova, senza poi dimenticare La Guerra dei Sessi. Nel cast de I Fantastici 4 e Silver Surfer ritroviamo i protagonisti della prima pellicola: Jessica Alba, Michael Chiklis, Chris Evans, Ioan Gruffudd, Julian McMahon e Kerry Washington. Tra le new entry ricordiamo Doug Jones nel ruolo di Silver Surfer e Beau Garrett nel ruolo di Frankie Raye. Le musiche, infine, sono di John Ottman, noto al grande pubblico per la sua collaborazione, continua e costante, con un’altra firma della cinematografia Made in USA: Bryan Singer.

I Fantastici 4 e Silver Surfer, la trama del film

Mentre Reed Richards e Sue Storm si preparano per il loro matrimonio, un oggetto d’argento entra nell’atmosfera terrestre, creando immensi crateri in tutto il mondo. Il Generale Hager chiede a Reed di tracciarne e identificarne i movimenti. Durante il matrimonio, i sistemi di Reed rilevano che il fenomeno si sta avvicinando a New York City, causando un blackout in tutta la città. Johnny Storm insegue l’oggetto: si tratta di un umanoide d’argento su una tavola da surf volante. Dopo lo scontro Johnny scopre che qualcosa nei suoi superpoteri è cambiato: riesce a scambiarli con quelli di un altro membro del gruppo, con un semplice contatto fisico. Tracciando l’energia cosmica del surfista, Reed scopre che una serie di pianeti visitati dall’alieno sono stati distrutti e determina che il prossimo cratere apparirà a Londra. Nel frattempo, i movimenti di Silver risvegliano il diabolico Dottor Destino alias Victo Van Doom. Victor insegue l’alieno per allearsi, ma Silver Surfer lo respinge e con la sua energia cosmica guarisce il suo corpo. Victor riesce a convincere il Generale Hager a unire le forze contro l’alieno. Reed scopre che la tavola da surf è la fonte del suo potere e che l’unico modo per sconfiggerlo è separarlo da essa. Nella Foresta Nera, i Fantastici 4 riescono ad avere la meglio su Silver Surfer che viene imprigionato in Siberia. Sue usa i suoi poteri per intrufolarsi nella sua cella: l’alieno le rivela di essere il servo di Galactus, un’enorme entità cosmica che si nutre di pianeti. Usando il dispositivo che ha creato di nascosto, Victor tradisce Hager e ruba la tavola. I Fantastici Quattro salvano il Surfer e inseguono il Dottor Destino…

