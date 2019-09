I fantastici 4/ Video, su Italia 1 il film tratto dal fumetto Marvel (18 settembre)

Il film dal titolo I fantastici 4 verrà trasmesso su Italia 1, il giorno 18 settembre 2019, alle ore 21.30. Il lungometraggio in questione appartiene al genere delle pellicole d’avventura. In questo film, i personaggi principali sono stati messi in scena dagli attori Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd e Michael Chiklis. L’anno di creazione della pellicola I fantastici 4 è il 2005. Questo film d’avventura è stato diretto dal famoso regista Tim Story. In questo lungometraggio, vi sono delle musiche che sono il frutto del lavoro del compositore statunitense John Ottman. Tutte le canzoni, presenti in questa pellicola, sono presenti nell’album Fantastic Four, che è stato successivamente messo in vendita dalla Wind-up Records. La colonna sonora del film si intitola Everything Burns ed è stata interpretata dai cantanti Ben Moody e Anastacia. Gli attori principali di questo lungometraggio sono poi ritornati a recitare insieme nel sequel dal titolo I Fantastici 4 e Silver Surfer.

I fantastici 4, la trama del film

Per quanto riguarda la trama del film I fantastici 4 , bisogna dire che essa parla della storia di quattro amici. Questi ultimi si chiamano Ben Grimm, Reed Richards e Susan e Johnny Storms. I ragazzi decidono quindi di partire per un viaggio nello spazio, accompagnati dal medico Victor von Doom. Durante la missione però una nube tossica investe la compagnia, modificando il DNA di tutti i suoi componenti. A causa di questo incidente, Ben si trasforma in una pietra, Reed acquisisce la capacità di allungarsi, Johnny scopre di avere il potere di dar fuoco al proprio corpo e Susan quello di diventare invisibile. Anche il dottor Victor più tardi capisce di poter tramutare il suo corpo in metallo e di avere il controllo dell’elettricità. Ben viene purtroppo lasciato dalla moglie, per il suo nuovo aspetto fisico, mentre Johnny, credendosi un supereroe, incomincia ad assumere un comportamento arrogante. Ad un tratto Victor si trasforma in un essere malvagio, chiamandosi Dottor Destino. Quest’ultimo inizia a far credere che ha la cura giusta per Ben, ingannando ingiustamente il ragazzo. Inoltre manda un missile contro Johnny e tenta di strangolare Susan. A questo punto, Ben tenta di salvare la vita ai suoi amici e alla fine riesce a raggiungere il suo intento, buttando Victor da un palazzo. Successivamente, il corpo metallico del medico viene per sicurezza bruciato, mentre i fantastici 4 sono finalmente riuniti e possono festeggiare.

Il trailer de I fantastici 4





© RIPRODUZIONE RISERVATA