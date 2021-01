I fantastici 4/ Video, su Italia 1 il film con Jessica Alba (oggi, 17 gennaio)

I fantastici 4 va in onda oggi, 17 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Titolo originali Fantastic Four, questo è uno di quei film che non si può fare a meno di vedere. Uscito nel 2005 negli Stati Uniti e subito dopo nel resto del mondo, può racchiudere davvero tanti generi, avventura, azione, commedia e fantascienza. Nel cast troviamo Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e molti altri ancora.

I fantastici 4, la trama

I fantastici 4 inizia con la storia di Reed Richards, ragazzo prodigio, e Ben Grimm, che insieme sono riusciti a costruire un prototipo per il teletrasporto. Ad una fiera della Scienza vengono notati dal dottor Franklin Storm, direttore della Fondazione Bexter, e reclutati per aiutare Sue Strom, Johnny Storm e Victori von Doom a completare un portale quantico.

L’esperimento riesce ed il dottor Harvey Allen decide di mandare un gruppo si scienziati su una dimensione parallela chiamata Pianeta Zero. I ragazzi delusi per non essere stati scelti per questo viaggio ultradimensionale partono comunque senza autorizzazione, ma le cose si complicano e perdono Victor nella lava di questa nuova dimensione.

Col tempo i ragazzi si accorgono di avere strani poteri, Reed riesce ad allungarsi come la gomma, Sue può diventare invisibile e volare, Johnny può far diventare il proprio corpo in fiamme senza bruciare, e Ben diventa un mostro coperto completamente di roccia.

Queste strane mutazioni attirano l’attenzione del governo degli Stati Uniti, che li chiuderà nell’area 57 per studiarli. Torneranno poi nel Pianeta Zero e ritroveranno Victor, che nel frattempo ha assunto capacità telecinetiche, si fa chiamare Dottor Destino ed è diventato ostile e rabbioso. La squadra dei Fantastici 4 si scontrerà con lui per salvare il mondo intero da una fine orribile.



