I Fantastici 5/ Anticipazioni 17 gennaio 2024 e diretta: scintille tra Elia e Giorgia…

I Fantastici 5, fiction Canale 5: diretta prima puntata e commento live 17 gennaio 2024

La strada alla guida della NovaLux è subito in salita per Riccardo Bramanti; i suoi atleti quasi lo deridono una volta appurate le sue precedenti esperienze. Il tecnico però non batte ciglio ed è pronto a dimostrare tutto il suo valore per portare i giovani dritti all’Europeo. Intanto, primo approccio tra Giorgia ed Elia che però non va proprio come sperato dall’atleta. Come previsto, il nuovo tecnico della NovaLux scopre che il suo incarico durerà per soli 3 mesi, a dispetto di un contratto dalla durata di 2 anni: la reazione sarà un mix di rabbia e rassegnazione.

Non bastano i problemi professionali, anche in casa la situazione risulta piuttosto tesa: Anna continua a non accettare le scelte di suo padre e non ne fa segreto. Le cose si mettono male anche per Elia, scoperto da Giorgia intento ad invitare a pranzo fuori un’altra ragazza, poco dopo aver invitato anche lei. Ne scaturisce una forte discussione che mette in evidenza la grave disabilità del ragazzo. La sua storia commuove Giorgia, che quasi sembra rammaricata per quanto successo in precedenza. (agg. Valerio Beck)

Riccardo Bramanti è il nuovo allenatore della NovaLux

Si alza il sipario sulla diretta della prima puntata de I Fantastici 5: la nuova stagione sportiva sta per iniziare e ad evento sfarzoso e colmo di giornalisti viene presentata la squadra della NovaLux, fiore all’occhiello dell’attività paralimpica. Manca però l’allenatore, ma un nome che può portare garanzia di successi sembra trovare d’accordo tutte le parti in causa: Riccardo Bramanti. La scomparsa di sua moglie sembra però avere ancora degli strascichi in famiglia come dimostrato dai malumori delle figlie.

Intanto, il presidente della NovaLux non sembra essere del tutto convinta delle reali possibilità di Riccardo Bramanti. Parlando con un giornalista, rivela infatti di averlo scelto unicamente come traghettatore fino agli europei. I componenti della squadra hanno però problemi ben più seri da affrontare, come il rischio che Greta stia pensando al suicidio. (agg. Valerio Beck)

I Fantastici 5: di cosa parla la serie con Raoul Bova

Debutta I Fantastici 5, la nuova serie con Raoul Bova, in onda in prima assoluta dal 17 gennaio 2024. E’ una nuova produzione Mediaset che unisce sport e amicizia, passione e dolori. L’attore veste i panni di Riccardo Bramanti, allenatore 45enne della NovaLux, la società sportiva al vertice del panorama nazionale di atletica paralimpica. Dopo una tragedia personale, l’uomo è pronto a ricominciare da zero, ma i giovani quattro atleti con cui avrà a che fare gli daranno del filo da torcere e saranno fin da subito ostili. Riccardo ha modi poco convenzionali e un po’ buffi. Ben presto, si renderà conto che i suoi atleti, seppur campionissimi, sono tutti molti infelici e ciascuno ha i suoi problemi. Riuscirà a far breccia nei loro cuori, aiutandoli a credere di più in se stessi?

Composta da otto episodi, raggruppati in un totale di quattro puntate, I Fantastici 5 è una coproduzione RTI – Lux Vide (la stessa casa di Don Matteo, tra gli altri, di cui Raoul Bova è protagonista). Scopriamo le anticipazioni della prima puntata di stasera.

Anticipazioni I Fantastici 5, prima puntata del 17 gennaio 2024

Nella prima puntata de I Fantastici 5 incontriamo Riccardo. L’uomo ha passato tutta la sua vita a dedicarsi all’atletica e all’allenamento, finendo per trascurare moglie e figlie. Dopo la morte della moglie, Riccardo cambia vita quando riceve una chiamata allettante dal Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo dovrà allenare, continuamente sotto i riflettori di stampa sportiva e non, si devono preparare agli Europei che si svolgeranno di lì a tre mesi.

I quattro sono: Laura, amputata e con una protesi alla gamba sinistra; Christian, in sedia a rotelle; Elia, con difficoltà neuronali legate al movimento; Marzia, cieca. Con queste quattro promesse, più l’aggiunta di Greta, che pratica scherma, di cui ne intuisce le potenzialità, Riccardo ha l’occasione per riscattarsi. Riuscirà a rendere questo gruppo di singoli una squadra? Potrà un allenatore di piccoli atleti trascinare questi sportivi professionisti sul tetto più alto d’Europa? Riccardo dovrà inoltre riuscire a ristabilire un contatto con le figlie, che non vogliono più sapere nulla di lui…

I Fantastici 5: chi c’è nel cast?

Oltre a Raoul Bova, il cast de I Fantastici 5 è composto da: Francesca Cavallin nei panni di Sofia Calabresi; Vittorio Magazzù è Christian Belli, giovane atleta in sedia a rotelle; Enea Barozzi è Elia Mariani, atleta con difficoltà neuronali legate al movimento; Fiorenza D’Antonio è Marzia Giordano, giovane atleta cieca; Chiara Bordi è Laura Mattei, giovane atleta con una gamba amputata; Gianluca Gobbi è Alfredo “Freddie” Marmorini; Gaia Messerklinger è Alessandra Federici; Rachele Luschi è Giorgia Bramanti; Giulia Patrignani è Anna Bramanti.











